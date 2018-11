Berúgott és félt a kivégzéstől, ezért átszökött a határon

A fiatalok semmiféle hűséget sem éreznek Kim Dzsong Un iránt – mondta egy észak-koreai tábornok fia. Oh Csong Szong tavaly Panmindzsonnál dezertált, menekülés közben a határőrök tüzet nyitottak , és megsebesítették, de sikerült átérnie a demarkációs vonalon. A felvétel bejárta a világot.

A fiatalok semmiféle hűséget sem éreznek Kim Dzsong Un iránt – mondta egy észak-koreai tábornok fia. Oh Csong Szong tavaly Panmindzsonnál dezertált, menekülés közben a határőrök tüzet nyitottak , és megsebesítették, de sikerült átérnie a demarkációs vonalon. A felvétel bejárta a világot.

A 25 éves Oh a Szankei Sinbun japán lapnak nyilatkozott először, személyazonosságát a japán hírszerzés is megerősítette. Oh azt mondta, hogy bár a kiváltságosok életét élte, nem érzett semmiféle hűséget az a rezsim iránt. "Észak-Koreában az emberek, különösen a fiatalok közönyösek egymás iránt, nem érdekli őket a politika, sem a vezetők, és csírája sincs bennük a lojalitásnak." Szerinte nemzedéke 80 százaléka érez így.

A volt katona tagadta a dél-koreai média értesülését, hogy északon gyilkosság miatt körözik. Azt mondta, összeveszett barátaival, és leitta magát. Elindult au őrhelyére, de megijedt, hogy kivégezhetik, ezért elmenekült. Nem bánta meg döntését.

Dél-koreai kezelőorvosa októberben azt mondta, hogy egykori páciense munkát talált, és autót vett.