Berlin: az EU és az USA szétsodródik

Heiko Maas a Handelsblatt című német üzleti lap szerdai számában közölt vendégkommentárjában kiemelte, hogy a transzatlanti kapcsolatrendszer átalakulása, Európa és az Egyesült Államok "szétsodródása" nem Donald Trump amerikai elnökké választásával kezdődött, hanem már évek óta tart, ezért nem biztos, hogy érdemes lenne egyszerűen "kibekkelni" Donald Trump elnökségét. Inkább dolgozni kell, és "nem elég felpanaszolni a multilaterális (a nemzetközi kapcsolatok méltányosságra törekvő, többoldalú megállapodásokon alapuló formálása) rend lerombolását, hanem harcolni kell érte, éppen a transzatlanti ügyek állása miatt is" - hangsúlyozta a miniszter az új német Amerika-stratégiát első alkalommal felvázoló írásában. Heiko Maas az amerikai politikával szemben képzett ellensúly példájaként említette az iráni atomprogramról kötött megállapodás ügyét, kiemelve: "stratégiai jelentőségű világosan megmondani Washingtonnak, hogy nem tűrjük, ha a fejünk felett és a kárunkra cselekedtek". Ezért helyes jogi védelmet nyújtani az amerikai szankciókkal fenyegetett európai vállalkozásoknak, és "elengedhetetlen az európai autonómia erősítése azáltal, hogy az Egyesült Államoktól független fizetési csatornákat hozunk létre, megteremtjük az Európai Valutaalapot és kiépítünk egy független Swift (bankközi fizetési) rendszert" - írta a német külügyminiszter. A stratégia alapja a kiegyensúlyozott partnerség gondolata, amely szerint Németország egyenlő részt vállal a felelősségből, "ellensúlyt képez ott, ahol az Egyesült Államok átlép határokat, érvényesíti a befolyását ott, ahol Amerika visszahúzódik", és új párbeszédet kezd partnerével. Németország mindezt egyedül nem érheti el, csak Franciaországgal és más európai államokkal együtt tud egyensúlyt teremteni Amerikával. Ezért "az Európai Uniónak (EU) a nemzetközi rend tartóoszlopává kell válnia, és partnerévé mindenkinek, aki elkötelezett e rend mellett". A német külpolitika "kiemelt célja egy szuverén, erős Európa felépítése", amelyben a nemzetállamok a közösség szintjére helyezik át szuverenitásukat azokban az ügyekben, amelyekben egyedül messze nincs akkora erejük, mint egy egyesült Európának - fejtette ki Heiko Maas. Ez az Európa "nem szekértábor a világ többi része ellen" és nem követel meg alattvalói hűséget, hanem a jog erejére és a gyengébbek iránti tiszteletre épít, és arra a tapasztalatra, hogy a nemzetközi együttműködés nem zéró összegű játszma, amelyben mindenki csak a többiek kárára növelheti hasznát - tette hozzá a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa. Kiemelte, hogy az EU-ban fokozatosan ki kell építeni a "biztonsági és védelmi uniót", amely ugyan a transzatlanti biztonsági rendszer része, de önálló európai program is. Ezért kell növelni a biztonságra és a védelemre fordított kiadásokat, de az EU tevékenységének "a diplomácia és a civil válságkezelés logikáját" kell követnie. A német diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy meg kell teremteni a multilaterális rend mellett kiálló erők szövetségét, "olyan partnerek hálózatát, akik a kötelező érvényű szabályokra és a méltányos versenyre építenek, éppen úgy mint mi". Mint írta, ez ügyben már megkötötte az első megállapodásokat Japánnal, Kanadával és Dél-Koreával, és hamarosan újabb partnerek is csatlakoznak a szövetséghez, amely nem "exkluzív klub", nem szervezkedik senki ellen és "nyitva tartja ajtaját, mindenekelőtt az Egyesült Államok számára".