Béremelésért demonstrált a FESZ

Minden közfinanszírozott egészségügyi intézményben dolgozó munkavállaló számára azonnali béremelést követelt a Független Egészségügyi Szakszervezet a szombati demonstráción. A petíciót a szakszervezet képviselői átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt a tárca képviselőjének.

Követelték a reprezentatív szakszervezetek által kötött ágazati kollektív szerződés azon pontjának törlését is, amely korlátozza a dolgozók sztrájkjogát. Soós Adrianna, a FESZ elnöke azt mondta, évek óta próbálják a kormány figyelmét felhívni az egészségügyben dolgozók elégtelen bérezésére, a nem megfelelő munkakörülményekre, hiába. A kormány nem áll velük szóba – mondta. Tárgyalások ugyan folynak "a reprezentatívnak mondott szakszervezetekkel", ám azok nem hoznak eredményt. Az ágazatban dolgozók anyagi helyzete nem javul és egyre rosszabbak a magyar emberek életkilátásai is – mondta. Szerinte nemcsak a bérekkel van baj, hanem a munkafeltételekkel is. Egyre többet kell várni a kivizsgálásokra, nincsenek megfelelő eszközök, és nincs már ember, aki ezeket az eszközöket javítani tudná. Évek óta megoldatlan az egészségügyben a gazdasági-műszaki területen dolgozók béremelése.