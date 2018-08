Bemutatták a Hír TV új vezetését

Állománygyűlést tartottak a Hír TV-ben. Nyerges Zsolt, a csatorna új tulajdonosa elmondta, milyen változásokra készül. Az új tulajdonos azt mondta, Liszkay Gábor médiatanácsadó, Korda Judit általános vezérigazgató-helyettes, Répási Bálint vezérigazgató, Szikszai Péter tartalomért felelős vezérhelyettes, Mentes Katalin pedig hírigazgató lesz a csatornánál – írja az Origo. A szakmai irányítást Liszkay fogja vezetni a csatornánál – írja a Figyelő. Liszkay Gábor a G-nap után a Magyar Nemzettől, a Lánchíd Rádiótól és a Hír TV-től távozott újságírókkal elindította Magyar Idők napilapot. Szikszai korábban az Echo tévé szakmai igazgatója volt, azelőtt pedig a Hír Tv-nél volt vezérigazgató-helyettes. A csatornától akkor jött el, amikor Simiska Lajos Orbán Viktor ellen fordult. Szikszai a Magyar Idők online változatának társ-főszerkesztője. Korda korábban a csatorna vezérigazgatója volt, szintén Simicska fordulata miatt távozott 2015-ben. Mentes a HírTV kezdőcsapatának volt a tagja, 2003-tól szerkesztőként, 2010 óta pedig főszerkesztőként dolgozott a csatornánál, szintén Simicska miatt távozott. Július elején jelentették be, hogy Nyerges megveszi Simicska érdekeltségeit, az ügyletet azóta a GVH is jóváhagyta. Nyerges az állománygyűlés után azt mondta, hogy a televízió tulajdonosa továbbra is ő marad, a működés feltételei biztosítva vannak, de a napi ügyekbe nem kíván beleszólni. Az operatív ügyekben Liszkay és az új vezérigazgatóság dönt majd. Az Origo azt írja, hogy a csatorna felmondott Kálmán Olgának. Csintalan Sándor azt mondta, hogy vagy kirúgják, vagy önként fog távozni – írja az Index. A csatorna később bejelentette, hogy Kálmán és Csintalan műsora is megszűnt.