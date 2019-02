Belga alapanyagokból készülhetett a szíriai szarin

Börtönbüntetésre ítéltek két üzletembert Belgiumban, mert nagyobb mennyiségben tiltott, vegyi fegyverek előállítására is használható anyagokat szállítottak Szíriába. Az antwerpeni bíróság szerint a három cég illegálisan, megfelelő engedélyek nélkül szállított 168 tonna vegyi anyagot Szíriába 2014 és 2016 között.

Az AAE Chemie Tradingre, az Anex Customsra és a Danmar Logisticsre 75-500 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki. Az exportált anyagok között volt a szaringáz egyik alkotóelemének számító, nagy tisztaságú izopropanol is. Két cégvezetőt egy év, illetve négy hónap szabadságvesztésre ítéltek – írta a Le Soir. Az ítéletet nagyjából egyéves bírósági eljárás előzte meg, a vizsgálat a Knack flamand újság és egy német civil szervezet tényfeltáró jelentése után indult meg. „A verdikt erős üzenetet küld a világnak, hogy az esetlegesen veszélyes vegyi anyagok megfelelő engedély nélküli exportja nem marad büntetlenül” – mondta Kristof Clerix, a Knack munkatársa. Szerinte a vállalatok mellett a belga vámhivatal is felelős, mert nem végezte el a feladatát. Az ENSZ legfrissebb, 2016-os összesítése szerint a vizsgált időszakban Kína és Libanon után Belgium adta el a legtöbb izopropanolt Szíriának. Egyes vegyi anyagok szíriai exportjához 2013 óta különleges engedély szükséges, mások bevitelére a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szigorú tilalmat írt elő.