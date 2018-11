Belehalt egy izraeli a palesztin rakétatámadásba

Az újság azt írja, hogy egy 40 év körüli férfi halt meg hétfő este a dél-izraeli Askelónban, saját házában, amelybe becsapódott a palesztin övezetből kilőtt rakéta. Ő az első civil halálos áldozata Izraelben a hétfőn fellángolt fegyveres konfliktusnak. A becsapódás idején két nő is a házban volt, ők megsebesültek, állapotuk válságos. Az izraeli mentőszolgálat keddre virradóra Twitter-üzenetében közölte, hogy a palesztin támadásoknak 53 izraeli sebesültje van. Nagy részük könnyebb, illetve közepesen súlyos sebesüléseket szenvedett, vagy pánikrohamot kapott, de két embernek válságos az állapota. Palesztin részről három halottja és 15 sebesültje van a fegyveres konfliktusnak, leszámítva azt a hét palesztint, akit izraeli kommandósok öltek meg a vasárnap éjszakai gázai bevetésükön, és amely miatt másnap fellángolt a fegyveres viszály az izraeli hadsereg és gázai palesztin fegyveres csoportok között. Az izraeli védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a harci gépek és helikopterek, drónok és harckocsik néhány óra leforgása alatt az övezetet uraló Hamász és az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista szervezet mintegy hetven létesítményére mértek csapásokat, válaszul az övezetből kilőtt legalább 300 rakétára és lövedékre, amelyek közül 60-at megsemmisített a Vaskupola légvédelmi rendszer. Az izraeli gépek leromboltak egy szállodát, amely a palesztin belügyminisztériumnak volt alárendelve, illetve a Hamász tévéjének székházát is. António Guterres ENSZ-főtitkár a lehető legnagyobb önmérsékletre szólított fel hétfőn mindenkit. Szóvivője, Farhan Hak tájékoztatott arról is, hogy Nikolaj Mladenov, az ENSZ közel-keleti megbízottja Egyiptommal együtt a nyugalom helyreállításán fáradozik.