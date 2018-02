Bejelentette a kormányfő, mi lehet Macedónia új neve

Macedónia négy javaslatot terjesztett elő az évtizedes görög-macedón névvita megoldására – mondta Zoran Zaev miniszterelnök. A két ország felgyorsítaná a tárgyalásokat, mert ez hátráltatja Macedónia NATO- és EU-csatlakozását. Az athéni kormányok kifogásolják a Macedónia elnevezést, mert szerintük az – és a macedón alkotmány egyes cikkei – burkolt területi követeléseket jelent a hasonló nevű görögországi tartományra. Athén ezért a NATO-ban és az EU-ban is kész használni vétójogát a szkopjei kormány ellen. Macedónia reméli, hogy a vitát sikerül rendezni az EU júniusi, illetve a NATO júliusi csúcstalálkozója előtt, és ezért négy javaslatot is tett az ország új nevére, ezekből a görögök kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. A javasolt nevek: Észak-Macedónia Köztársaság, Felső-Macedónia Köztársaság, Vardar Macedónia Köztársaság, illetve Macedónia Köztársaság (Szkopje) – mondta Zaev a londoni Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó után. Zaev reméli, hogy a görögök valamelyiket elfogadják. Az még nyitott kérdés, hogy szükség van-e a macedón alkotmány megváltoztatására – ezt a görögök szintén kérték a macedón kormánytól. A külügyminiszterek tovább tárgyalnak, Zaev pedig márciusban találkozik Alekszisz Ciprasz kormányfővel. Ha sikerül megállapodniuk, Macedónia népszavazást tart a névváltoztatásról. Az elmúlt hetekben a szkopjei kormány több békülékeny gesztust is tett: a Macedóniát átszelő autópályát már nem viseli a Makedóniai Sándor nevet, a szkopjei repülőtérről pedig leszerelték a Nagy Sándor Reülőtér feliratot. Görögország azóta tartja sakkban a jóval kisebb és lényegesen szegényebb szomszédos államot, hogy az kivált a délszláv föderációból, az ENSZ-be is csak Macedónia Volt Jugoszláv Tagköztársaság (FYROM) néven vették fel. Athén szerint a macedónok meghamisítják a történelmet, és kisajátítják a görögök nemzeti és kulturális örökségét. A mai macedónók nem Nagy Sándor leszármazottai – ahogyan egyébként a mai Görögországnak sincs köze az ókori görögökhöz. Ám Athén a NATO- és EU-tagságnak köszönhetően megpróbálja rákényszeríteni akaratát a szomszédjára, és a belpolitikában is kész felhasználni a vitát. Nemrég Szalonikiben és a fővárosban hatalamas tüntetéseket tartottak a macedón kifejezés használata ellen. Görögország etnikailag homogén államnak tartja magát, és csak nemrég ismerte el, hogy területén esetleg más nemzetek és élhetnek. Becslések szerint nagyjából 10 ezer és 30 ezer közé tehető a Görögországban élő macedónok száma. A görög vétók eredménye volt az, hogy Nikola Gruevszki jobboldali kormánya historizáló nacionalizmussal próbálkozott. A fővárosban óriási lovasszobor ábrázolja Nagy Sándort, akiről az autópályát és a nemzetközi repülőteret is elnevezték. Kérdés, mihez kezdhet ezzel az örökséggel a szociáldemokrata Zaev és az albán kisebbség pártjainak koalíciója. Ha Szkopje és Athén megállapodását ugyanis népszavazással akarják hitelesíteni, annak kimenetele kétséges lehet. A jobboldali szavazók ugyanis el is utasíthatják a megállapodást.



Az ország elnevezése eleve érzelmi kérdés, amit csak súlyosbít, ha külső kényszer hatására módosítani kell. Gyorge Ivanov államfő nemrég megtagadta az új nyelvtörvény aláírását – a lakosság harmadát kitevő albánok nyelve második hivatalos nyelv lenne az ország egész területén –, a jobboldali ellenzék pedig 35 ezer módosító indítványt nyújtott be.