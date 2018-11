Barátkozni tanítják az autista gyerekeket

Az autista emberek sokszor azért tudnak csak nehezen szociális kapcsolatokat kialakítani a körülöttük lévőkkel, mert nem ismerik fel azokat a technikákat, íratlan szabályokat, amikkel például barátkozni lehet – írja az Abcúg . Az alapítvány különböző tanfolyamain a gyerekek kis csoportokban tanulnak meg az érzelmeikről beszélni, felismerni mások érzéseit, figyelni másokra és együttműködni velük, hogy ezekkel a stratégiákkal az iskolában és más közösségekben is könnyebben integrálódhassanak. Több, autistákkal foglalkozó alapítvány is indít programokat az integrációra, az egyik ilyenről az Abcúg is írt , de a Symbo Alapítvány módszerében különbözik ezektől: az autista gyerekeket készíti fel az integrációra saját eszközeivel.

A Symbóba 94 öt és tizenkét év közötti gyerek jár, közöttük a legtöbb aspergeres és autista, de van ADHD-s és olyan is, akinek nincs diagnózisa, de nehezen boldogul a szociális érintkezések során. Az alapítvány több tanfolyamot is kínál, amelyek 12 héten keresztül folynak házi feladatokkal és a szülők bevonásával.

Olyan is volt, hogy nézőpontváltásról beszélgettek a foglalkozáson: az egyik kisfiú korábban bosszantotta az édesanyját azzal, hogy reggelente nagyon lassan öltözött fel, de a tanfolyam hatására egyik nap szó nélkül elkészült azzal a megjegyzéssel, hogy ő most nézőpontot váltott, beleképzelte magát az édesanyja helyzetébe.

Mi a legkisebbeknek szóló Érzelmeink nyomában című tanfolyamra látogatunk el a Király utcai lakásba, ahol két szobát alakítottak ki a csoportok számára pontgyűjtő táblákkal, játékokkal, zenés eszközökkel. Két kisfiú és két kislány ül a gyógypeadógusokkal egy körben, ahol egy pörgentyűs körtábla, úgynevezett érzelemkerék segítségével a gyerekek megmutatják, hogy jelen pillanatban hogy érzik magukat, aztán megkérdezik a társaiktól is. A csoport egyik szabálya, hogy amikor valaki más beszél, akkor csendben kell maradni és figyelni kell a másikra, aki ezt betartja, mosolygós fejet kap a neve alá a táblára. A nagyobbaknál már bonyolultabb, egyéni szabályok is vannak, például az, hogy kedvesek legyenek valakivel, amibe beletartozik, hogy nem tesznek megjegyzéseket másokra, figyelnek a hanglejtésre.

,,Elmentünk a kisfiammal a játszótérre, ahol fel akarta venni egy kislánnyal a kapcsolatot, ezért rálépett a kezére. Nem is értettem, hogy miért csinálta, pedig ő csak nem tudta, hogyan kell ismerkedni. A tanfolyam nagyon nagy segítség volt, mert tanult olyan fogásokat, amiket tud alkalmazni, és most már ő is be tud kapcsolódni a játékba”

A gyerekek rendszeresen kapnak házi feladatot is, amiről a foglalkozáson is beszélgetnek. A szüleik segítségével le kell rajzolniuk az alapítvány saját munkafüzetébe, hogy a héten miért voltak boldogak, szomorúak, dühösek és szorongók. Az egyik kislány, Lotti például azért szorongott, mert félt, hogy lemarad a hétvégén a kedvenc meséjéről, szomorú pedig azért volt, mert az oviban elesett és koszos lett a nadrágja.

A nagyobb gyerekeknek már bonyolultabb dolgokat is tanítanak, például egy pizza rajzának segítségével, aminek a feltétjei jelölik mindazt, amire szükség van egy barátság kialakításához: együtt töltött idő, türelem, elfogadás. Megtanulják azt is, hogy mi az a kegyes hazugság, meddig lehet valakivel őszintének lenni, mi az, ami már sértő, hogyan helyezkedjenek a másik nézőpontjába.

Az alapítvány tanfolyamai ugyan fizetősek, mégis egyre több diagnosztizáló központ küldi ide a gyerekeket, még akkor is, ha nem állapítható meg egyértelműen autizmus. A módszer a gyerekeknél is több eredményt hozott. A szülők kérésére, akár az osztályközösségekben is tartanak foglalkozást, mert sokszor fordul elő, hogy hiába készítenek fel egy autista gyereket, ha az osztálytársak nem befogadók. Ezekkel a foglalkozásokkal el lehet érni, hogy egy marginalizálódott autista is újra az osztály része lehessen.

A tanfolyamok elengedhetetlen része a rendkívül részletes munkafüzet, amit az alapítvány maga készített. A munkafüzet részletesen ír a módszerekről, hogy a szülőknek is mankót nyújtson, miközben a gyerekek is használhatják arra, hogy belerajzolják az érzéseiket. Ez egyelőre csak egy Wordben szerkesztett összefűzött füzetke, de az alapítvány tagjai most gyűjtenek az adjukossze.hu-n arra, hogy könyvformát ölthessen. A munafüzet mind a pedagógusoknak, mind olyan szülőknek is érdekes lehet, akiknek nincs autista gyerekük, de azt szeretnék, hogy a gyerekük jó szociális kapcsolatokat tudjon kialakítani felnőtt korában.