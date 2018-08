Bannon Trump támogatására szólít

Bannon szerint ha most lennének a választások, a republikánusok 35-40 képviselői helyet veszítenének a képviselőházban, és a demokraták kerülnének többségbe, akik szerinte egészen biztosan kezdeményeznék Trump elmozdítását a Fehér Házból. A novemberi választásokat "nem lehet egyszerű félidős választásnak tekinteni, és nem lehet a bevált republikánus módszerek alapján kampányolni. Aki így tesz, annak annyi" - hangoztatta Bannon, aki szerint most még van idő arra a novemberi választásokig, hogy a jobboldal mégis felülkerekedjen. Ennek érdekében csoportot is alapít Az Amerikai Köztársaság Polgárai néven. Steve Bannon úgy véli, hogy új szavazók meggyőzésére már nincs idő, mert csak három hónap van hátra a választásokig, és a republikánusok győzelme azon múlik, hogy Trump elkötelezett szavazóit rá tudják-e bírni arra, hogy elmenjenek szavazni. A demokratáknak 24 mandátummal kell többet szerezniük a novemberi választásokon ahhoz, hogy többsége kerüljenek a képviselőházban. A félidős választásokat a legtöbb helyen november 6-án tartják az Egyesült Államokban. Ilyenkor a képviselőház egészét és a szenátus harmadát újítják meg a választópolgárok. Az államok többségében kormányzóválasztás is lesz idén.