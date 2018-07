Baloldali győzelem Mexikóban – Trump gratulált

Bár pontos számok még nincsenek, az EFE spanyol hírügynökség jelentése szerint Obrador mintegy húsz százalékkal kapott több voksot, mint a konzervatív Ricardo Anaya Cortés, az Előre Mexikóért elnevezésű pártkoalíció jelöltje, aki a voksok 23-27 százalékát tudhatja magáénak. Harmadik helyen végzett José Antonio Meade Kuribrena, a Mindenki Mexikóért pártkoalíció jelöltje a szavazatok 22-26 százalékával. E szövetség legfőbb ereje a kormányzó Intézményes Forradalmi Párt (PRI). Anaya és Meade is felhívta Obradort, hogy elismerje vereségét, és gratuláljon a 64 éves veterán politikusnak. A mexikói választási hivatal előzetes adatai szerint Obrador a szavazatok 42,8 százalékát kapta. A TV Azteca televízió exit pollja ezt 51 százalékra tette. Mexikó következő elnökét csak öt hónap múlva, december 1-jén iktatják hivatalába. Mandátuma hat évre szól. A választási hivatal adatai szerint a mintegy 90 millió választásra jogosult mexikói 61 százaléka járult az urnákhoz. A legutóbbi, 2012-es elnökválasztáson valamivel több mint 50 millió ember voksolt, ami 63 százalékos részvételt jelentett. Donald Trump amerikai elnök nem sokkal az első, a nagyarányú győzelmet jelző eredmények után egy Twitter-üzenetben azt írta, hogy kész együttműködni a leendő mexikói államfővel. Az üzenetben kiemelte, sok tennivaló van az Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatrendszerében. Mint az az AFP anyagában rámutatott ez utóbbi színvonala különösen a washingtoni kereskedelmi és a bevándorlási politika miatt történelmi mélypontra zuhant. A latin-amerikai ország választói nemcsak az elnök személyéről döntöttek, voksaikon múlik, kik lesznek a 128 fős szenátus és a 300 fős képviselőház tagjai, ezen kívül Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz és Yucatán államok új kormányzóit is megválasztják, akárcsak további 3400 helyhatósági tisztségviselőt. Összesen mintegy 17 ezer 670 név szerepelt a szövetségi, állami és helyhatósági szavazólapokon. Mexikóváros új polgármesteréről is szavaztak, az exit pollok szerint az 56 éves Claudia Sheinbaum nyert, s így első ízben lett nő a főváros polgármestere. Sheinbaum Obrador pártszövetségének színeiben mérettette meg magát, a voksok 47-55 százalékát kapta.