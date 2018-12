Babakocsiból és mosógépből bármennyi jöhet

Az adományozás ideális esetben mindkét félnek hasznos, az egyik fél megszabadul a feleslegessé vált daraboktól, míg a másik fél olyan dolgokra tesz szert, amire szüksége van. Az adományozási kultúránk sokat fejlődött az utóbbi években, de még mindig akadnak, akik csak így álcázzák a lomtalanítást, és sokan nincsenek tisztában azzal, hogy leginkább mikre is van szükség. Télen slágertermék a meleg ruha, a legnagyobb szükség pedig még mindig tartós élelmiszerre van, a rászorulóknak pedig a mosógép is nagy segítséget jelent. Előfordul viszont, hogy annyira félresiklik a jószándék, hogy penészes vagy éppen egérürülékes adományokat rejtenek a csomagok.

Az ország egyik legnagyobb karitatív szervezetének, a Máltai Szeretetszolgálat központi raktárában Tampu Stelian raktárvezető kalauzolta el az Abcúgot. A polcokon pedáns rendben sorakoznak az adományok, belépve először a több tucat bontatlan csomagolású ruhán akad meg a szemünk, mint kiderül, több cég nem hagyja a megmaradt áruját kárba veszni, hanem adományként hasznosítja.

Nagy a forgalom a raktárban, folyamatosan csörög a telefon, sorra érkeznek a szervezet szállító autói. Raklapokon sorakoznak a babatápszerek, az ásványvizek és a könyvek. Egy régi varrógép is áll a sarokban, erre azt mondta Tampu Stelian, hogy amiben látja a fantáziát, és még valakinek jól jöhet, azt nem dobja ki.

Látogatásukkor épp egy konyhabútor futott be. “Az ünnepi időszakban nem csak a pénztárcája, hanem a szíve is megnyílik az embereknek” – osztja meg velünk Tampu Stelian. A szervezet kapacitását lekötik a nagyobb bútor felajánlások, többek között ezért is fordul elő, hogy naponta körülbelül tíz-tizenöt magánfelajánlást vissza kell, hogy utasítson a raktárvezető.