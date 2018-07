Azt mondtam, soha többé nem leszek szociális munkás. Magyarországon

Mi azonban több olyan szociális munkással beszéltünk, akik külföldön is a saját szakmájukban tudtak elhelyezkedni. Bár Németországban vagy az Egyesült Királyságban sem fenékig tejfel szociális munkásként dolgozni, kivétel nélkül mindegyikük úgy érzi: mind szakmai, mind munkavállalói szempontból jobb helyre került.

Az alacsony fizetések csak a különösen elhivatottakat nem riasztják el, de ők is hamar kiégnek, és végül jó eséllyel Londonban találják magukat, amint épp tányért mosogatnak

Nem a pénz miatt jött el

– magyarázta Csaba, aki 5 évvel ezelőtt költözött Németországba. Azóta volt már családgondozó és elsősorban hajléktalanokkal dolgozó utcai szociális munkás is.

– magyarázta Csaba, majd példaként hozzátette: szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális munkásként többször tapasztalta, hogy az ügyfelekkel olyan szakember dolgozik, aki maga is kezeletlen szenvedélybeteg – legyen az alkohol, számítógépes játék-, vagy akár szerencsejáték-függőség. Ez azonban az általa említett sztenderdekkel egyértelműen szembe megy – tette hozzá.

– sokra nem emlékszik abból az időszakból Csaba, amikor megért benne az elhatározás, hogy otthagyja a szakmáját, de erre a fogadalomra igen. Azt mondja, nem is elsősorban az alacsony fizetés miatt, hanem szakmai okokból döntött úgy, hogy nem csinálja itthon tovább ezt a munkát. “A szociális munkás szakmának megvannak a 100-150 éves standardjai, amihez kötni kellene a munkánkat, de a korábbi munkahelyeimen vagy a kollégák hozzáállása, vagy egyenesen a főnök elvárásai miatt ez lehetetlen volt”

– magyarázta a szociális munkás, aki még Magyarországon kezdett el a küzdő- és önvédelmi sportok, pontosabban a krav maga felé kacsintgatni. “Azt a sportpedagógiát is szerettem volna beépíteni az eszköztáramba, és úgy általában, szerettem volna, ha a munkamódszereimet szabadon választhatom meg, ez pedig Magyarországon nagyon nehéz” – magyarázta, milyen tényezők játszottak szerepet a döntésében.

Száz forintokon spóroltunk, mikor bevásároltunk a vacsorához

Nem a munkahelyi közeggel volt tehát Bea gondja, hanem a fizetési- és a munkafeltételekkel. “A legnagyobb probléma az alulfizetettség, de ez nem az alapítványon múlt. Országos probléma, hogy a szociális munkások Magyarországon gyakorlatilag ingyen dolgoznak” – magyarázta. Az alacsony fizetések jelentette megélhetési bizonytalanságok mellett azonban a folyamatos forráshiányos állapot a munkavégzést, és a megfelelő színvonalú ellátás biztosítását is eléggé megnehezítette.

Bea Magyarországon egy fogyatékkal élő fiatalok lakhatását, foglalkoztatását és művészeti képzését biztosító alapítványnál dolgozott, és még most is jó szívvel gondol vissza a Lámpás 92 Közhasznú Alapítványnál eltöltött három évre, mert “Budapesten elképesztően jó team-em volt, mindent meg tudtunk közösen oldani”.

Aki magyar diplomával szeretne Németországban szociális munkás lenni, annak el kell végeznie egy áthidaló képzést valamelyik ilyen szakkal is rendelkező egyetemen, ahol a németországi gyermekvédelemről, a szociális ellátórendszerről és a szociális jogokról tanulnak a más országokban képesítést szerzett szociális munkások.

Bea állítása szerint végül nem az alacsony fizetés miatt jött el Magyarországról, hanem – ahogy fogalmaz – “politikai okok miatt” hagyta el az országot (azokról, akik jól éltek Magyarországon, mégis kivándoroltak – politikai okokból -, korábban az Abcúg ebben a cikkben írt), de az, hogy most a hatszorosát keresi ugyanazért a munkáért itthoni fizetésének, sokkal felszabadultabbá teszi. Az is megkönnyíti a munkáját, hogy a szabadideje teljesen elkülönül a munkájától, ezért stresszmentesebb.

– tette hozzá. Mostani munkahelyén havonta egyszer arra is lehetősége van, hogy szupervízión, azaz szakmai személyiségfejlesztésen vegyen részt – akár egyénileg is, ha erre van szüksége.

Van előrelépési lehetőség

Harmadik riportalanyunk viszont nem figyel ennyire oda, hogy munkaidőn kívül ne foglalkozzon munkával. Az Egyesült Királyságban, Angliában élő Madaras Viktória az idősellátásban dolgozik. A negyvenes nő már 2006 óta él itt, Győrből költözött ide, ahol évekig dolgozott hajléktalanszállón szociális munkásként.



Sok más szociális munkáshoz hasonlóan Viktóriának is elege lett abból, hogy csak vegetálni képes abból a pénzből, amit ebben a szakmában megkeres, és hogy csak másod- harmadállásokkal tudta fenntartani magát. Ő például pincérként dolgozott kiegészítésképp, de Bea is ismer olyan fiatal kollégákat Magyarországról, akik a szociális munka mellett időnként pultoznak, jegyet szednek. “60 órára jön ki az idő, amit hetente ledolgoznak, de még így is számolgatni kell a pénzüket.”

Mikor Angliába költözött, Viktóriának először esélye sem lett volna, hogy szociális munkásként dolgozhasson, ugyanis fogalma sem volt arról, hogy működik a brit szociális ellátórendszer. Azonban Csabától és Beától eltérően neki nem állt rendelkezésére egy direkt erre a helyzetre kitalált áthidaló képzés.

“Mindent magamtól, illetve a gyakorlatban, a főnökeim segítségével tanultam meg” – magyarázta az Abcúgnak Viktória, aki az eredeti munkaköréhez közel helyezkedett el eleinte: “sima idősgondozó voltam, egy ideig egy öregek otthonában, aztán pedig közösségi gondozóként az idős gondozást ellátó megyei önkormányzatnál”.

Ez a mostani munkahelye is, a főnökei ugyanis, mikor látták, hogy nagyjából már kiismeri magát a rendszerben, arra biztatták, hogy pályázzon meg egy szociális munkási állást.

Angliában a szociális munkás karriernek – az itthoni életpálya-programokhoz hasonlóan – több szintje létezik: Level 1,2,3. A fizetésen kívül a szintek abban különböznek, hogy egy kettes szintű szociális munkás már jóval komplexebb eseteket kaphat, mint egy egyes szintű, a hármas szinten pedig már azok vannak, akik bírósági riportokat képesek összerakni. “Ezen a szinten egyébként már úgy viszel ügyeket, hogy nem is nagyon találkozol ügyfelekkel, ezért bármennyire csábító is, azért én egyelőre jól elvagyok a kettes szinten” – magyarázta Viktória, akinek azért célja fellépdelni a ranglétrán.

Épp ez az, ami hiányzott neki Magyarországon. “Elvégeztem a főiskolát, bekerültem egy helyre, és maximum csak területet válthatok, de egyébként semmi előrelépési lehetőség.