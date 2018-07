Az USA segítene a horvát hadseregnek

Mattis horvát kollégájával, Damir Krsticeviccsel egy repülőjárattal érkezett Zágrábba Brüsszelből, ahol mindketten részt vettek a NATO kétnapos csúcstalálkozóján. James Mattis tárgyalásokat folytatott a horvát fővárosban Andrej Plenkovic kormányfővel is. A miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint elégedetten nyilatkozott a két ország kapcsolatáról, és azt hangoztatta, hogy Horvátország az Egyesült Államok megbízható térségbeli szövetségese. A washingtoni politikus szerint az Egyesült Államok nyomon követi a délkelet-európai eseményeket, és hozzá akar járulni a térség stabilitásához. Méltatta azt, hogy Horvátország új katonai felszerelést vásárolt az Egyesült Államoktól. További segítséget ígért a horvát haderő korszerűsítéséhez. Az Egyesült Államok és Horvátország között intenzív a katonai együttműködés, kiváltképpen azóta, hogy az utóbbi 2009-ben csatlakozott a NATO-hoz: 2010 és 2016 között az Egyesült Államok 500 millió dollár értékben szállított katonai felszerelést a horvát hadseregnek, és ezernél több horvát katona kapott kiképzést az Egyesült Államokban. A horvát fővárosban pénteken tartják az úgynevezett Amerikai-adriai alapokmányt aláíró országok miniszteri értekezletét, amelyen James Mattis is részt vesz. A dokumentumot 2003-ban írta alá Albánia, Macedónia és Horvátország az Egyesült Államokkal, majd 2008-ban Montenegró és Bosznia-Hercegovina is csatlakozott. Szerbia, Szlovénia és Koszovó megfigyelőként társult a többi balkáni országhoz. Az együttműködés célja, hogy támogassa a NATO-csatlakozásra vágyó országokat. Albánia és Horvátország 2009-ben, Montenegró pedig tavaly csatlakozott az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. Macedónia a csütörtöki brüsszeli NATO-csúcson kapott meghívást a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, köszönhetően annak, hogy várhatóan sikerül lezárnia a Görögországgal fennálló névvitáját.