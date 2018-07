Az USA kilép a NATO-ból – ezzel fenyeget Trump

Az Egyesült Államok kilépésével fenyegetett Donald Trump amerikai elnök a brüsszeli NATO-csúcsértekezlet csütörtöki zárónapján, arra az esetre, ha a tagországok záros határidőn belül nem emelik meg védelmi költségvetésüket - közölték diplomáciai források.

Az illetékesek szerint Donald Trump élesen bírálta az észak-atlanti szervezetet, illetve azon tagállamokat, amelyek nem fordítják védelmi kiadásokra bruttó hazai termékük (GDP) legalább 2 százalékát. A Reuters hírügynökség azonban idézett két meg nem nevezett NATO-forrást, amelyek szerint Trump - noha szigorú volt - nem fenyegetőzött hazája kiléptetésével. Felszólalásában Trump határozottan kikelt az európai szövetségesek ellen elégtelen védelmi kiadásaik és az EU szerinte tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata miatt. A délelőtti ülésen részt vett Ukrajna és Grúzia elnöke is, akiket ezután a terem elhagyására kértek, és az eredeti tervektől eltérően szűkebb, tagállami körben - rendkívüli ülés keretében - folytatták a zárt ajtók mögötti tanácskozást. "Súlyos következményei" lesznek, amennyiben a szövetségesek nem emelik azonnali hatállyal katonai költségeiket, ebben az esetben az Egyesült Államok a maga útját fogja járni a védelempolitikában - jelentette ki helyszíni értesülések szerint Trump, név szerint említve Németországot, Spanyolországot és más országokat is. Mások arról számoltak be, hogy Trump váratlanul lemondta a csütörtökre tervezett kétoldalú találkozóit. Az amerikai elnök mások között román kollégájával, Klaus Iohannisszal is egyeztetett volna. Később bennfentes források azt közölték, hogy Petro Porosenko ukrán államfővel mégis megbeszélést folytatott. Névtelenséget kérő NATO-tisztségviselők elmondták, Trumpot feldühítette, hogy az előző napi találkozót követően arról tudósított a média, hogy az ülés viszonylag nyugodtan zajlott. Az elnök állítólag sajtótájékoztatót akar tartani közvetlenül a csütörtöki délelőtti tanácskozás után.