Az USA energetikai miniszterével tárgyalt Orbán Viktor

A kedd délutáni tárgyaláson - amelyen részt vett David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke is - általános politikai kérdéseket is érintettek. Megállapították: a történelmi tradíciók és a keresztény gyökerek a modern kormányzásban is fontos szerepet kell, hogy kapjanak. Egyetértés volt abban is, hogy Magyarország és Közép-Európa elemi érdeke az energia-diverzifikáció, vagyis hogy a térség minél több forrásból juthasson energiahordozókhoz. Orbán Viktor üdvözölte az e téren tett amerikai erőfeszítéseket és beruházásokat - tájékoztatott Havasi Bertalan.