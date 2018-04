Az ügyészséghez fordul a földalapkezelő Hadházy ügyében

A Nemzeti Földalapkezelő az ügyészséghez fordul a Hadházy Ákossal kapcsolatban felmerült aggályok miatt – erősítette meg Bitay Márton Örs, az állami földekért felelős államtitkár. Az a gyanú merült fel, hogy az ellenzéki politikus rokona egy strómanhálózat része, és 800 millió forintnál többért próbáltak meg földvásárlásokra fordítani. Minden szál egy bankszámlához vezet vissza, ahonnan a különféle vevők próbáltak előlegeket, illetve a végleges vételárat utalni.

Jelen információk alapján mindez a Hadházy-családhoz köthető, ennek megfelelően megteszik a szükséges ügyészségi feljelentést és reményei szerint nyomozás is indul ezzel kapcsolatosan – mondta Bitay. "Fontosnak érzem, hogy egy olyan ember, aki rengeteget ócsárolta és a taposta a Földet a gazdáknak programot, az kifejezetten érdekel majd engem is, hogy milyen eredményre fog jutni az ügyészség ezzel kapcsolatosan, hogy az ő családja mennyiben érintett egy strómanhálózat vonatkozásában. Ez nem lenne újdonság az LMP-nél, hiszen az a Sallai Róbert Benedek, aki egyébként a földhaszonélvezeti pályázatok szerencsés nyertese, ő is délelőtt még megművelte ezeket a földeket, azután délután bejött a parlamentbe és elmondta, hogy csak Fideszesek nyernek az állami termőföld programon" – mondta az államtitkár.