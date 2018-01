Az Oroszország-vizsgálat elérte Trump kormányát

A feltételezett orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller-vezette bizottság a múlt héten meghallgatta Jeff Sessions igazságügyi minisztert – írja a The New York Times. A lap szerint a tárcavezetőt órákon át kérdezték az esetleges orosz szerepvállalásról és arról, hogy Donald Trump akadályozta-e az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat. Ez az első alkalom, hogy a vizsgálóbizottság kormánytagot hallgatott meg. Az információt Sarah Isgur Flores, a miniszter szóvivője megerősítette, Sessionst pedig a beszélgetésre elkísérte Chuck Cooper ügyvéd is. Az igazságügyi miniszter tavaly márciusban jelentette be, hogy kivonja magát valamennyi ügyből, amely a 2016-os elnökválasztásra vonatkozik, beleértve az esetleges orosz beavatkozás vizsgálatát is. Álláspontján nem változtatott annak ellenére sem, hogy Donald F. McGahn, a Fehér Ház vezető jogásza megpróbálta rábírni, vezesse az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálódásokat. Sessions Trump választási kampányában a külpolitikával foglalkozó csapat vezetője volt, s részt vett az elnök Oroszország-politikájának alakításában.