Az oroszoknál dolgozhatnak észak-koreaiak

A Washingtonból és Szentpétervárról keltezett cikkben a lap meg nem nevezett amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt, be, hogy Oroszország az ENSZ-szankciók ellenére új munkavállalási engedélyeket ad ki észak-koreai munkásoknak. Az orosz belügyminisztérium adataira hivatkozva a The Wall Street Journal azt írta, hogy tavaly szeptember óta több mint tízezer észak-koreai állampolgár kapott engedélyt oroszországi munkához. Az ENSZ tisztségviselői most vizsgálják, hogy e döntésével Moszkva valóban megsértette-e az Észak-Korea ellen érvényben lévő büntető intézkedéseket. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) tavaly szeptemberben kimondta: észak-koreai állampolgároknak külföldi kormányok nem adhatnak ki új munkavállalási engedélyeket, bár a már létezőket nem kell visszavonni. A munkavállalási engedélyek megtagadásával a világszervezet célja az volt, hogy megfossza egyik fontos jövedelmi forrásától Kim Dzsong Un rendszerét. A The Wall Street Journal szerint az orosz hivatalos adatok azt mutatják, hogy az észak-koreaiakat foglalkoztató orosz cégek észak-koreaiakkal létrehozott vegyesvállalatokként működnek. Ezt az ENSZ határozatai szintén tiltják. Az amerikai lap érdeklődésére sem az orosz belügyminisztérium, sem a külügyi tárca nem kívánt reagálni.