Az oroszok megfélemlítést várnak állítólagos, új fegyvereiktől

Zaharova Vlagyimir Putyin csütörtöki beszédét kommentálta, amelyben az orosz elnök azt állította, hogy Oroszország olyan csapásmérő eszközöket fejlesztett ki, amelyeket a létező rakétavédelmi rendszerek nem képesek elhárítani. Az orosz vezető ugyanakkor azt is mondta, hogy a megnövekedett orosz katonai potenciál megbízható garanciája a békének. A külügyi szóvivő megismételte Putyin érvelését, amely szerint kudarcot vallot Moszkva minden arra irányuló kísérlete, hogy tárgyalásra bírja Washingtont. "Most már másfajta, minőségi párbeszédre vagyunk készek. Ez most már nem a kérések kérdése lesz és nem annak a magyarázatáé, hogy ez (a tárgyalások hiánya) a biztonságunkat fenyegeti. Ez most már teljesen más pozíciókból folytatott párbeszéd lesz" - nyilatkozott Zaharova. A szóvivő azt állította, védelmi képességeinek növelésével Oroszország mindent megtett azért, hogy elkerülje a katonai összeütközést az Egyesült Államokkal. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy helytelen militarista jellegűnek, vagy új fegyverkezési verseny kezdeteként értékelni Putyin bejelentését. Peszkov szerint helytelen az az értelmezés is, amely szerint a katonai volt az elnöki beszédének fő része. Az elnöki szóvivő hangsúlyozta, hogy Putyin üzenetében már az elején a technológiai áttörés gondolatára összpontosított. "Ebben az esetben Oroszország feladata az, hogy képes legyen önmagánál elérni ezt az áttörést, ehhez mindenünk megvan, mert a világ ugráló fejlődési pályán halad és számunkra most az a legfontosabb, hogy meglovagoljuk ezt a technológiai hullámot" - mondta. "Oroszország olyan ország volt és marad, amely kölcsönösen előnyös, a kölcsönös tiszteletre és a kölcsönös bizalomra épülő együttműködésre törekszik a világ minden országával" - mondta a szóvivő, hozzáfűzte, hogy Putyin csütörtökön erről is szólt, de ezt"érzelmi okok miatt" kevésbé vették észre. Peszkov szerint a bemutatott új orosz fegyvertípusok a nukleáris paritás fenntartását szavatolják és választ jelentenek arra, hogy az Egyesült Államok felmondta a rakétavédelmi rendszerekről szóló, 1972-es ABM-szerződést. Rámutatott, hogy Washington egy globális rakétavédelmi rendszert kiépítésén dolgozik, amely a jövőben képes lett volna megbontani a hadászati erőegyensúlyt és semlegesíteni az orosz hadászati erőket. Emlékeztetett rá, hogy Putyin már 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is óva intette az Egyesült Államokat ettől, arra figyelmeztetve, hogy Oroszország kénytelen lesz a stratégiai paritás helyreállításának útjára lépni. Ezt, mint mondta, Moszkva egy aszimmetrikus és összehasonlíthatatlanul olcsóbb módszerrel, a rakétavédelmi rendszereket meghaladni képes csapásmérő eszközök fejlesztésével érte el.