Az oroszok 2014-ben kezdték szervezni az elnökválasztás megzavarását

Rod Rosenstein azt mondta: a vádlottak közül néhányan – amerikai állampolgároktól ellopott hamis személyazonossági adatokkal, társadalombiztosítási kártyákkal és bankszámlákkal – amerikaiaknak adták ki magukat, s így hoztak létre internetes platformokon oldalakat és e-mail-fiókokat, amelyeken főleg a bevándorlásról, a BLM afroamerikai mozgalomról és vallási kérdésekről írtak bejegyzéseket és álhíreket. Amerikai számítógépes hálózatokat használtak, hogy elrejtsék valódi identitásukat, s amerikai politikai aktivistáknak mondva magukat írtak hamis híreket és bejegyzéseket. Így vették fel a kapcsolatot a Donald Trump kampányával kapcsolatban állókkal is.

Vádat emelt 13 orosz állampolgár és három orosz jogi személy ellen az orosz beavatkozás miatt összehívott nagyesküdtszék – közölte Robert Mueller különleges ügyész hivatala. A bizottság szerint a vádlottak megsértették az amerikai törvényeket, beavatkoztak a választásokba és az amerikai politika folyamataiba. A vádpontok között összeesküvés, csalás, banki csalás és személyazonossági adatok eltulajdonítása szerepel. A nagyesküdtszék szerint a vádlottak már 2014-ben megkezdték a tevékenységüket. A vádemelést az igazságügyi minisztérium helyettes vezetője jelentette be.

Rod Rosenstein jelentette be a vádemelést

Rosenstein szerint a vádlottak bejegyzéseikben Trumpot dicsérték és demokrata vetélytársát, Hillary Clintont becsmérelték, és "stratégiai céljuk az volt, hogy viszálykodást szítsanak az amerikai politikai életben, beleértve a választási kampány időszakát is". A vádlottak írtak Trumpot és más republikánusokat, Marco Rubio floridai és Ted Cruz texasi szenátorokat lekicsinylő bejegyzéseket is.

A vádlottak – amerikai politikai aktivistaként – politikai nagygyűlések szervezésében is részt vettek, reklámokat és reklámidőt is vásároltak. Ketten elutaztak több államba, például Nevadába, Kaliforniába, Új-Mexikóba Coloradóba, Illinois-ba, Michiganbe, Louisianába, Texasba és New Yorkba, hogy információkat gyűjtsenek. Egy meg nem nevezett, amerikai székhelyű csoporttól azt a tanácsot kapták, hogy tevékenységükkel elsősorban az ingadozó államokat, Coloradót, Virginiát és Floridát vegyék célba. A választások után Trumpot éltető nagygyűléseket szerveztek országszerte.

Rosenstein azt mondta, a vádlottak egyik fő célja az amerikai demokráciába vetett hit csorbítása volt, de a választási eredményt az oroszok nem tudták befolyásolni.

A miniszterhelyettes szerint a vádemelés előtt nem tájékoztatták Moszkvát.