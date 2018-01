Az orosz kapcsolatokról kérdezték Trump kegyvesztett tanácsadóját

Steve Bannon az egész napot a képviselőház hírszerzési bizottsága előtt töltötte. A testület azt vizsgálja, milyen szerepet játszhatott Oroszország a 2016-os elnökválasztási kampányban, és a törvényhozók erről, illetve Trump kampánycsapata és az oroszok közötti kapcsolatokról kérdezték.

A meghallgatás zártkörű volt. Bannont állítólag a Fehér Házban töltött időszakáról is kérdezték, a volt főtanácsadó azonban – állítólag a Fehér Ház tanácsára – nem válaszolt ezekre a kérdésekre. Bannont éjszakába nyúlóan kérdezték, de mivel nem volt hajlandó válaszolni, a képviselőházi bizottság büntetés terhe melletti idézést küldött neki – mondta Mike Conawey, a vizsgálatot vezető republikánus képviselő jelentette be. Adam Schiff, kaliforniai demokrata párti törvényhozó a meghallgatás után azzal vádolta Bannont, hogy a Fehér Ház előzetes instrukciói alapján tagadta meg a válaszadást. Schiff szerint nem Bannon konzultált a Fehér Házzal, hanem az ügyvédje. Bannont – büntetés terhe mellett – beidézte a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság, a volt tanácsadónak a vádemelésre is jogosult esküdtszék előtt kell megjelennie. Ez a bizottság is Oroszország vélt szerepét vizsgálja. Ez lesz az első alkalom, hogy a Mueller-bizottság Trump belső köreihez tartozó személyiséget idéz az esküdtszék elé azért, hogy informálódjék az oroszokkal történt esetleges összejátszásról. Eddig csak Trump távolabbi, vagy korábbi munkatársait kérdezték erről.