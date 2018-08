Az orosz hekkerek az ortodox egyházakat is támadták

A Fancy Bear orosz hekkercsoport évekig próbálta feltörni az ortodox keresztény egyházak vezetőinek elektronikus levelezését. Ennek vélhetően az volt az oka, hogy az ukrán ortodox egyház el akarja ismertetni függetlenségét a moszkvai patriarchátustól. A kijevi törvényhozás áprilisban szavazta meg Petro Porosenko ukrán elnök kezdeményezését, hogy indítsák el a hivatalos eljárást egy Moszkvától független, saját, egységes ukrán ortodox egyház megteremtésére. Kijev hivatalos kérést nyújtott be I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, és arra kérte, hogy nyilvánítsa az ukrán ortodox egyházat autokefállá, azaz Moszkvától független, egységes nemzeti ortodox egyházzá. Autokefáliát elvileg zsinat adhat, vagy magas rangú püspök, az ortodox egyházak esetében kizárólag a konstantinápolyi pátriárka. Megadását az adott egyház vezetőinek és azon ország államfőjének kell hivatalosan kérvényezniük, amelyben az egyház működik. Történelmi változás lenne, ha a Filaret pátriárka vezette kijevi patriarchátus hivatalosan is elszakadna Moszkvától, ami egyúttal drámaian csorbítaná a Kirill pátriárka vezette moszkvai patriarchátus befolyását és hatalmát – írja az AP. A hírügynökségnek szerint "Kijev az orosz ortodoxok Jeruzsáleme", az ottani monostorok, templomok, ereklyék felmérhetetlen jelentőséggel bírnak a moszkvai patriarchátus követői és az orosz identitás számára. Vasziliosz Makridesz, az ortodox kereszténység egyik szakértője szerint a Kreml azon munkálkodik, hogy segítse Kirill pátriárkát az ukrán egyház feletti irányítás visszaszerzésében. Ezért nem meglepő, hogy mozgósították az amerikai választási kampányba való beavatkozással is gyanúsított hekkercsoportot, mert minél több információt tudnak megszerezni, annál hatékonyabban tudja Moszkva akadályozni a szakítást. A hekkerek az ortodox egyház vezetőin kívül más ukrajnai vallási felekezetet és közösséget is célba vettek, de nem kímélték az amerikai ortodox egyház vezetőjét, illetve a Moszkvában és környékén tevékenykedő kvékereket sem. Kijev a Krím elcsatolása és a kelet-ukrajnai konfliktus hatására egyre nagyobb erőbedobással lobbizik az ukrán egyház függetlenedése érdekében. Porosenko áprilisban Isztambulba utazott, hogy meggyőzze az egyetemes pátriarkát: az elszakadás Ukrajna függetlenségéről és biztonságáról szól. Kirill pedig ezen a héten tervez látogatást tenni Isztambulba, hogy az elszakadás ellen emeljen szót. A Secureworks kiberbiztonsági cég szerint a 78 éves I. Bartolomaiosznak nincs email-fiókja, ám segédeinek és más magas rangú egyházi tisztségviselőknek van, és több, az orosz-ukrán egyházi vitában érintett érsek fiókját érte kibertámadás. A Secureworks szerint a támadásokat 2015 és 2016 között hajtották végre, de az AP egyéb anyagok alapján arra gyanakszik, hogy a konstantinápolyi patriarchátus elleni akcióknak még nincs vége, különösen, hogy a pátriárka akár már szeptemberben meghozhatja döntését az ukrán ortodox egyház sorsáról. Az AP konkrét példával szemlélteti, miként próbáltak hekkerek kémprogramokkal megfertőzni egyházi vezetők számítógépét. 2017-ben tucatnyi ember kapott üdvözlő levelet a konstantinápolyi patriarchátus szóvivőjétől, amelyhez egy javaslatokkal teli fájlt mellékeltek. A szóvivőt azonban az email keletkezésekor még nem nevezték ki, a csatolt fájl pedig valójában kémprogramot tartalmazott. Bár a elektronikus levél feladójának kilétére nem derült fény, az egyházi tisztségviselők azt mondták: elborzasztotta őket, hogy a levélküldő mennyire jól ismerte az egyházi zsargont, valamint tudatában volt a szóvivő közelgő kinevezésének. "Aki ezt írta, jól ismer bennünket" – mondta egyikük. Dmitrij Oreskin politikai elemző szerint az orosz ortodox egyház és az orosz titkosszolgálat a Szovjetunió idején került szoros kapcsolatba egymással. A kommunisták a harmincas években több ezer papot gyilkoltak meg, később a túlélőket beszervezték a titkosszolgálatok, hogy gyülekezeti tagokról és emigránsokról jelentsenek. Az egyház és a hírszerzés kapcsolata túlélte a Szovjetunió összeomlását, Oreskin szerint az orosz ortodox egyház vezetői továbbra is kapcsolatban állnak az FSZB-vel, a KGB utódszervezetével. "Ők adják Vlagyimir Putyin politikájának ideológiai alapját" – mondta Oreskin.