Az NVI felkészült a választások lebonyolítására

Az informatikai rendszer támogatja a választás eredményének megállapítását, azt továbbra is papíralapon állapítják meg a választási bizottságok.

A Nemzeti Választási Iroda felkészült az április 8-ai országgyűlési választások lebonyolítására – mondta Pálffy Ilona, az NVI elnöke. Már többször tartottak informatikai próbát és fokozzák a biztonsági intézkedéseket, például csak e-személyi igazolvánnyal férhetnek hozzá a választási irodák munkatársai a választási rendszerhez. Az informatikai rendszer támogatja a választás eredményének megállapítását, azt továbbra is papíralapon állapítják meg a választási bizottságok. Február 9-én kezdik a választásról szóló értesítők kiküldését, amelyet valamennyi magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár megkap, jelenlegi állás szerint 7 946 127 ember. A határon túli, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok száma 319 152. Jelenleg az összes választásra jogosult választópolgár száma 8 265 279. A választási kampány február 17-én kezdődik. A jelöltajánlás kezdete február 19-e, egyéni jelöltek március 5-ig gyűjthetik az aláírásokat, az országos és nemzetiségi listák bejelentésének határideje március 6-a. A nemzetiségi választópolgárok március 23-ig regisztrálhatnak, ha nemzetiségük listájára szeretnének szavazni az országos pártlista helyett. A nemzetiségek – amennyiben elérik a szükséges szavazatszámot – kedvezményesen küldhetnek képviselőt az Országgyűlésbe. A külképviseleti szavazásra a jelentkezési határidő március 31-e, nagyszombat. Pálffy azt mondta: megnőtt a külképviseletek száma, ahol a választópolgárok leadhatják szavazataikat, amíg 2014-ben 97 külképviseleten lehetett szavazni, most 115 helyszínen lesz erre lehetőség. Új helyszín többek között Stuttgart, Düsseldorf, Manchester, San Francisco és Valletta (Málta). Várhatóan a voksolás előtt megnyílik az edinburghi külképviselet is. A Magyarországon, de lakhelyüktől eltérő településen szavazók átjelentkezésének határideje április 6-a, 16 óra. Pálffy szerint szerettek volna ezen az időponton változtatni, mivel nagyon sokan az utolsó napra hagyják az átjelentkezést, de nem volt mód a kétharmados választási eljárási törvény módosítására. A múlt héten megjelent az az igazságügyi miniszteri rendelet, amely átlagosan 70 százalékos tiszteletdíj-emelést biztosít a választásban résztvevő köztisztviselőknek.