Az MSZP büntetőfeljelentést tett a Kósa-ügyben

Az MSZP ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen befolyással üzérkedés gyanúja miatt - közölte Gurmai Zita, az ellenzéki párt elnökségi tagja szerdán Budapesten.

„Arra fogom felszólítani a legfőbb ügyészt, hogy befolyással üzérkedés bűntettének megvalósítása gyanújával ismeretlen tettes ellen rendeljen el nyomozást” - fogalmazott az ellenzéki politikus, aki szerint a sajtóban megjelentek alapján Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter bűntényt követett el. Egy demokrata nem nézheti tétlenül, ha valaki fontos köztisztségében követ el bűntényt - tette hozzá. „Hülyének lenni alkotmányos jog” - mondta Gurmai, hozzátéve, hogy „ha Kósa Lajos van olyan hülye, hogy egy falusi kisvállalkozó rászedi, akkor az az ő baja, de ezzel még csak alkalmatlanságát bizonyítja sokadszor. Abból, hogy Kósa Lajost becsapták, nem következik az, hogy ártatlan naivitásában édesanyjának akarjon utalni 800 millió forintot” - mondta Gurmai Zita. Hozzátette: akármilyen csalás áldozata a fideszes politikus, nincs olyan, hogy a „megtévesztet, becsapott, átvert Kósa Lajos az édesanyjának akarjon utalni 800 milliót, mert ez már nem hülyeség, ez már bűntény”. Az MSZP-s politikus megjegyezte, ha Kósa Lajos lemond, akkor lehet, hogy eltekint a feljelentéstől. A Fidesz politikusa megbukott miniszterként, képviselőként, emberként és megbukott jogi értelemben is - jelentette ki az MSZP elnökségi tagja. Gurmai Zita hozzátette: nincsenek illúziói, nem gondolja, hogy a „pártszolgálatos” legfőbb ügyész, Polt Péter alkalmas lenne arra, hogy a fideszesekkel is betartassa a törvényt. Kiemelte, az MSZP és a Párbeszéd szövetsége készen áll, hogy a választás után a törvények alá rendelve szabad utat adjon a bűnüldöző szerveknek. Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese arról beszélt, hogy a Kósa Lajos által lebonyolított üzlethez, ha az hiteles is, minimum a Magyar Nemzeti Bank engedélye kellett volna. Azt mondta, az MSZP-Párbeszéd tízpontos korrupcióellenes javaslata éppen arra hivatott, hogy az ilyen típusú ügyeket megállítsa. Kell egy korrupcióellenes ügyészség, és az európai uniós ügyészséghez is csatlakozni kell – jelentette ki.