Az LMP nem fizeti ki az ÁSZ 8,8 milliós büntetését

Az Állami Számvevőszék több ellenzéki párt gazdálkodását is vizsgálta azt követően, hogy a Jobbikot – tiltott pártfinanszírozás elfogadása miatt – összesen 660 millió forintra bírságolta. Az ellenőrzéseket követően az LMP-t a számvevőszék ugyancsak tiltott pártfinanszírozás miatt 8,8 millió forint büntetés megfizetésére akarja kötelezni, amellett ugyanekkora összeget zárolnának az LMP költségvetési támogatásából – vagyis összesen 18 millióval rövidítenék meg a szervezetet.





Az Állami Számvevőszék az LMP – és az Együtt – esetében is tiltott pártfinanszírozásnak minősítette, hogy szerintük a piaci árnál olcsóbban bérlik az irodájukat. Az ÁSZ által a pártoknak véleményezésre elküldött jelentéstervezetek egyikében sincs azonban konkrét bizonyíték a vádra. Sőt, az Együttnél még azt sem közölték, hogy melyik irodájuk bérleti árát keveslik: a fővárosiét, vagy a négy vidéki iroda valamelyikét. Utóbbi azért is furcsa, mert ugyan ezeket a szerződéseket az ÁSZ 2014-ben is vizsgálta és akkor semmi kifogást nem emelt velük szemben.





Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője pénteken közölte: megküldték észrevételeiket a számvevőszéknek. azon jelentéstervezetről, amelyben a párt gazdálkodását vizsgálta, és amelyben 8,8 millió forint bírságot helyezett kilátásba. A szóvivő szerint tételesen cáfolták a számvevők megállapításait arról, hogy alacsony lenne az LMP 400 ezer forintos irodabérlési költsége. Kanász-Nagy koncepciós eljárásnak nevezte a vizsgálatot, és kijelentette: az ÁSZ a törvényi előírások ellenére sem hozta nyilvánosságra, milyen módszertan szerint nézte át a pártok irodabérlésének pénzügyi adatait. Még azt az értékbecslői véleményt sem adták át számukra, amely alapján 600 ezer forintra taksálták a bérleti díjat. Az LMP azt is kifogásolja, hogy a számvevőszék döntésével szemben nincs fellebbezési lehetőség, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak.





Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja péntek este a HírTV-ben belejelentette: pártja nem hajlandó kifizetni a büntetést.