Az fogad örökbe, aki tudja, hogy a fogyatékkal élő is csak egy gyerek

Egy család négy gyereke mellé fogadott örökbe egy Down-szindrómás kisfiút, mert ez mindig is vágyuk volt. Egy másik családnak azután derült ki, hogy súlyos izomsorvadásban szenved a lányuk, miután hazavitték. Tavaly mindössze hét fogyatékkal élőt fogadtak örökbe az országban. A két család szerint ezek a gyerekek is épp olyanok, mintha a sajátjaik lennének, semmiféle csoda nincs abban, amit tettek.

Horváth Péter és Nagy Dóra Kinga egy Down-szindrómás fiút fogadtak örökbe négy saját gyerekük mellé. Sulyok Klára és Sulyok József pedig két gyereket is magukhoz vettek, amiből az egyiküknek súlyos betegsége, izomsorvadása van, csak lélegeztetőgép segítségével tud élni. Egyik család sem érzi úgy, hogy csodát tettek volna, mert szerintük ők is csak gyerekek és épp olyanok, mintha a sajátjaik lennének – írja az Abcúg .

Nem a szokásos motivációk

A most 10 éves Kornél már a lépcsőről kiabál nekünk, amikor belépünk a házba, a testvérei most nincsenek itthon, mindenki a nyári szünetet élvezi valahol. A falon lógó képekről azonban megismerhetjük őket, a 21 éves Esztert, a 16 éves Sárát, a 14 éves Mátét és a Kornéllal szinten teljesen egyidős Zsuzsit.

A Down Egyesület Down-baba Szolgálatával tartották a kapcsolatot, hogy ha születik egy gyerek, akkor örökbe fogadhassák. Amikor jött a hír, hogy megszületett Kornél, a család autóba pattant és elmentek Kornélt megnézni a kórházban. A szülők természetesen megkérdezték a gyerekeiket – bár akkor még nagyon kicsik voltak – hogy mit szólnának Kornélhoz. A gyerekek azonnal testvérüknek fogadták, már az első látogatásból hazafele azt kérdezgették, hogy mért nem hozták most rögtön haza a babát.

Ő is csak egy gyerek

Dóra és Péter egyáltalán nem érezték úgy, hogy egy plusz terhet vettek a nyakukba azzal, hogy hazahozták Kornélt. Hiszen ő is csak egy csecsemő volt, szinte ugyanazokkal az igényekkel. Mivel mindketten gyógypedagógusok, tájékozottabbak is voltak, könnyebben bukkantak rá azokra a módszerekre, amikkel egy Down-szindrómást fejleszteni lehetett. A többi gyerekkel együtt tornáztatták Kornélt, de ettől eltekintve egyáltalán nem voltak speciális szükségletei. A testvérek végig kivetették a részüket Kornél neveléséből, segítettek fürdetni, etetni, tornáztatni.

Péter gyógypedagógusként is úgy látja, hogy elsősorban azok fogadnak örökbe fogyatékkal élő gyereket, akiknek van valamilyen szociális tapasztalatuk. Nem feltétlen kell gyógypedagógusnak lenni ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az is számít, ha az ismertségi körben van hasonló fogyatékkal élő.

A Down-szindróma csak egy tulajdonság

Negatív zárójelentéssel vittük haza

Pencen, egy kis Pest megyei faluban találkozunk Sulyok Klárával és férjével, Józseffel, nagy kertesházukban. Bogi, a hosszú barna, göndör hajú kislány szalad elénk egy cicával a kezében, őt is és testvérét is örökbefogadták a szülők.

Hosszú idő után megkapták a szükséges engedélyt, és rá két hétre már csörgött is a telefon, hogy lenne egy kisfiú, akinek ugyan agyvérzése volt születésekor, de ettől függetlenül teljesen egészséges. Józseg és Klára meghányták-vetették a dolgot, de végül arra jutottak, hogy a fiú már nem is olyan pici, és beteg is, amit nem biztos, hogy vállalni tudnak, ezért nemet mondtak.

Klára és József Eszter betegsége ellenére úgy döntött, hogy még egy gyereket be tudnak vállalni mellé, mert eredetileg is hármat szerettek volna. Így került Bogi a családba, aki most már négyéves.

Bogi folyamatosan lufikat passzolgat Eszternek, aki csak szemével tudja követni a ballon mozgását. Amíg még mozgott a keze, ő is nagyon szerette ezt a játékot, hiszen a lufi elég könnyű volt ahhoz, hogy fel tudja emelni. Most is képes kommunikálni, amit csak édesanyja ért meg, de például el tudja indítani a légzésével a riasztót is, ha szeretne valamit.

,,Az, hogy mi örökbe fogadtuk őt, egy laikusnak egy csoda dolog, pedig nem az. Azt gondolják, hogy ez teljesen más, mint egy saját gyerek, de nem más, pontosan ugyanolyan, sőt még ugyanolyanabb, mert a kötődés sokszor még gyorsabban kialakul, amiért iszonyú sok időt vártunk a babára” – mondja Klára.