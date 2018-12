Az év utolsó vitáira készülnek a parlamentben

A parlament utolsó téli ülésének második napja reggel 8 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd huszonkét szerdán elfogadni tervezett indítvány módosító javaslatairól tartanak vitát. A bizottsági jelentések tárgyalására egyenként legfeljebb nyolcvan perc áll rendelkezésre, amelyben a kormányoldalnak és az ellenzéknek is egyformán 40-40 perce van álláspontja kifejtésére. A Ház szerdán több mint negyven előterjesztésről határoz. Törvényt hozhat például a közigazgatási bíróságokról, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevők otthonteremtéséről, a kormányzati igazgatásról, a 2021-es népszámlálásról, a Hungary Helps programról, a magyar-székely összetartozás napjáról, valamint az állami magasépítési beruházások megvalósításáról. A fentieken kívül számos már meglévő jogszabályon is módosíthatnak, egyebek mellett változhat az agrártörvény, valamint a munka törvénykönyve is. Az Országgyűlés téli ülésszaka - a parlament honlapján elérhető ülésterv alapján - csütörtökön ér véget. A képviselők ekkor három, az igazságszolgáltatást érintő javaslatról tárgyalhatnak: a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az ügyészség tavalyi évről szóló beszámolói kerülnek terítékre.