Az Európai Parlament szakbizottsága elfogadta a Sargentini-jelentést

A LIBE bizottság 60 tagú testületében 56 képviselő vett részt szavazáson: 37-en a számos ponton módosított tervezet mellett voksoltak, 19-en ellene, senki nem tartózkodott. A szöveghez mintegy 260 módosító indítványt nyújtottak be, a Fidesz-KDNP-s politikusok önálló elterjesztéseit szinte kivétel nélkül elvetették. A Judith Sargentini holland zöldpárti jelentéstevő által összeállított dokumentumban leszögezték: a LIBE-nek aggodalmai vannak az alkotmányos és a választási rendszer működésével, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupcióval, az adatvédelemmel kapcsolatban, ahogyan a véleménynyilvánítás, a tudományos élet, az egyesülés és a vallás szabadságának, illetve a kisebbségek, például a romák és a zsidók, vagy a menedékkérők jogainak területével, az egyenlő bánásmóddal összefüggésben is. Rámutattak, hogy az uniós alapértékek megsértésének kockázata más tagországokra és az EU-n belüli kölcsönös bizalomra is kihatással van. A képviselők szerint "kedvezőtlen irányban befolyásolja az unióról kialakult képet a magyar helyzet, és világszerte hitelteleníti az alapjogok, az emberi jogok és a demokrácia melletti európai kiállást". Sargentini kijelentette: "Súlyos helyzettel állunk szemben, azonnal lépnünk kell. Az unióban kiállunk a magyar polgárok jogaiért és az uniós értékekért. Csak romlott a helyzet azóta, hogy időt adtunk a magyar kormánynak, ezért lép közbe a parlament." Gál Kinga fideszes képviselő a szavazást követő rövid sajtótájékoztatóján közölte, teljesen biztosak voltak benne, hogy a baloldali többségű bizottság el fogja fogadni a "ténybeli tévedéseket, csúsztatásokat, hazugságokat" tartalmazó szöveget. Ugyanakkor reménytelinek nevezte, hogy nem jött össze a kétharmados többség, amit kedvező jelként értékelt az őszi plenáris szavazásra nézve Elismételte emellett korábbi álláspontját, miszerint a jelentés egyértelmű bosszú a Fidesz választási győzelme miatt, valamint büntetés, amiért a kormány kiáll következetesen a jelenlegi migrációs politikája mellett. Sérelmezte emellett, hogy szerinte a "másik fél nem hallgattatott meg", továbbá kettős mércét emlegetett. Ujhelyi István szocialista politikus azon meggyőződésének adott hangot, hogy a Fidesz csak keresi az ürügyet, hogy kiléptethesse az országot az EU-ból, s amint lehetősége lesz rá, meg is fogja tenni, nem törődve a súlyos következményekkel. "Nem arról van szó, hogy az EU valamiféle bosszút állna a Fidesz menekültellenes politikája miatt, hanem arról, hogy nem lehet egyszerre élvezni az európai közösség nyújtotta előnyöket és megszegni annak írott és íratlan szabályait" - írta. A Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő által összeállított dokumentum ezután várhatóan ősszel kerül a plenáris ülés elé. Orbán Viktor miniszterelnök szerint nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, hogy változtassa meg az álláspontját a bevándorlás kérdésében. "De miután a magyar választók ezt a kérdést eldöntötték, ezért erről nincs mit beszélni. ... A Sargentini-jelentést Soros-jelentés, az azt készítő Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő Soros György embere." A jogállam megcsúfolását jelenti a Sargentini-jelentés - mondta Varga Judit, a miniszterelnökségi államtitkára. Szerinte a dokumentum vádirat, de Magyarországot nem érte váratlanul a mai szavazás eredménye. "A balliberális többség ma egy politikailag motivált, csúsztatásokkal teli vádiratról szavazott. Természetesen jobb lett volna, ha az ügy el sem jut idáig, hisz a jelentés jogilag megalapozatlan, koholt vádakat terjesztett elő" - mondta Varga. Az államtitkár sérelmezte, hogy a dokumentum olyan ügyeket is tartalmaz, amelyeket már rég lezártak, vagy amelyek nem is tartoznak közösségi hatáskörbe, a LIBE pedig nem biztosított elég időt és teret a magyar kormány számára, hogy megvédje magát. "A hallgattassék meg a másik fél is elve egyáltalán nem érvényesült az eljárás során, így a jelentés egy egyoldalú, erősen elfogult dokumentum, amely egyszeri nem hivatalos látogatáson, illetve zárt ajtók mögötti egyeztetéseken alapul". Az EP plenáris ülése előreláthatólag szeptember 12-én szavaz a magyar jelentésről. Itt az elfogadáshoz a leadott voksok több mint kétharmadára, illetve az összes képviselő abszolút többségének támogatására (vagyis legalább 376 szavazatra) lenne szükség.