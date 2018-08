Az EU nem csatlakozik az Irán elleni szankciókhoz

Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő közös nyilatkozatot adott ki a brit, a francia és a német külügyminiszterrel, amelyben kiemelték, hogy továbbra is "hatékony pénzügyi csatornákat" fognak fenntartani Iránnal, nem fog leállni a földgáz- és kőolajimport a közel-keleti országból. "Rendkívül sajnáljuk az amerikai szankciók ismételt bevezetését" - írták a brüsszeli keltezésű közleményben, amelyben hangsúlyozták, továbbra is elkötelezettek a büntetőintézkedések által érintett európai vállalatok védelme iránt. Ennek megfelelően kedden életbe lép az EU úgynevezett blokkoló rendeletének frissített változata, amely megtiltaná az európai cégek számára, hogy eleget tegyenek az Irán elleni amerikai szankcióknak, így próbálva életben tartani az Egyesült Államok által egyoldalúan felmondott nukleáris megállapodást. Az eredetileg 1996-ban elfogadott rendelet frissítésével büntetés terhe mellett megtiltanák az európai vállalatok számára, hogy a korlátozások miatt felszámolják üzleti kapcsolataikat Iránnal, valamint kimondanák, hogy nem ismerik el az amerikai szankciókat kikényszeríteni hivatott bírósági ítéleteket. Az Európai Unió aláhúzta: eleget fog tenni az iráni atomalkuban foglalt vállalásának egészen addig, amíg Teherán is ezt teszi, ugyanakkor elkötelezett a továbbra is kulcsfontosságú partnernek és szövetségesnek számító Egyesült Államokkal folytatott együttműködés fenntartása mellett. Donald Trump amerikai elnök májusban bejelentette: országa kilép az iráni nukleáris programról 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodásból, s újra életbe lépteti a korábban felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szemben. Az egyezmény többi aláírója arra az álláspontra helyezkedett, hogy kitart az egyezmény mellett, amíg Irán is így tesz.