Az ENSZ-t sem kerülték el a szexuális zaklatási ügyek

A lap az ENSZ több egykori és jelenlegi alkalmazottjával készített interjút. Közülük 15-en azt vallották, hogy az elmúlt öt évben volt ilyen tapasztalatuk, heten pedig jelentették is ezt a világszervezet illetékeseinek. Az érintettek nevük elhallgatását kérték a The Guardiantől. A panaszok a szóbeli zaklatástól a nemi erőszakig terjedtek. António Guterres ENSZ-főtitkár azt ígérte, könyörtelenül fog eljárni az ügyben, amely érinti a nemek közötti egyenlőség és a hatalmi egyenlőség kérdését - mondta Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő New Yorkban a lap szerint. A világszervezet vezetője zéró toleranciát hirdetett, valamint azt tervezi, hogy meghallgatja a munkatársakat a témában, és létrehoz egy, a problémával foglalkozó részleget. A The Guardian szerint sokan tartanak attól, hogy visszaüt rájuk, ha jelentést tesznek a történtekről. „Ha jelented, akkor a karrierednek befellegzett” - vélekedett az egyik nő. Három nő számolt be arról, hogy elveszítette munkáját, vagy elbocsátással fenyegették meg azért, mert panaszt tett. A tettesek - köztük egy magas rangú ENSZ-tisztségviselő - eközben háborítatlanul folytathatták tevékenységüket. Egy nő azt mondta, hogy felettese megerőszakolta. A belső vizsgálat azonban az orvosi vélemények és a tanúvallomások ellenére úgy találta, nincs elegendő bizonyíték ennek alátámasztására. Ő is elveszítette állását. A beszámolók rendszerszintű problémákra világítottak rá a belső vizsgálatoknál. Feljelentés esetén folyamatos a nyomás a sokszor hatalmi pozícióban lévő elkövető felől a vizsgálatot folytató szakértőkön és az áldozaton. Egy állítólag megerőszakolt nőnek azt mondta az illetékes ENSZ-ombudsman, hogy nem tehet érte semmit, mert egy magas rangú tisztségviselő megfenyegette. "Barátokat, kollégákat mozgósítanak ellened" - erősítette meg egy szexuális zaklatást elszenvedő segélymunkás. Peter Gallo, a panaszokat vizsgáló ENSZ-szerv korábbi munkatársa azt mondta: gyakran előfordult, hogy figyelmen kívül hagytak bizonyítékokat, és elferdítették a tényeket. "Nyomozóként azt mondták nekem, hogy sohase kérdezzek puszta kíváncsiságból" - tette hozzá. "Az egyetlen szabály, hogy ne szégyenítsük meg nyilvánosan a szervezetet."