Az ENSZ a venezuelaiak befogadását sürgeti

Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa és William Lacy Swing, az IOM főigazgatója egy Genfben kiadott közös közleményben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Peru és Ecuador szigorításokat tervez a Venezuelából érkező menekültek befogadásával kapcsolatban. Míg eddig ugyanis az oda érkező venezuelai menekültektől csak személyi igazolványt kértek, ezentúl az útlevelet is kötelezővé akarják tenni. A közlemény ezzel kapcsolatban kiemelten figyelmeztet a migráció legveszélyeztetettebb személyeire, különösen a kísérő nélkül érkező kiskorúakra, akiknek sokkal nehezebb útlevélhez jutni. Hivatalos adatok szerint Kolumbiába például csaknem egymillió venezuelai állampolgár menekült csupán az utolsó tizenhat hónapban az országukat sújtó súlyos gazdasági válság elől. Bogotá azzal az indokkal ítélte el a szigorításokat, hogy az új feltételek csak az illegális bevándorlást erősítenék. A latin-amerikai országok így is nehezen birkóznak meg a növekvő menekültáradattal. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Brazíliában a bevándorlók és a helyi lakosok között kisebb összecsapások is voltak. Az IMO és a HCR adatai szerint 2,3 millió venezuelai állampolgár él külföldön, 2015-től pedig további 1,6 millióan hagyták el az országot. Kilencven százalékuk a térség országaiba ment. A menekültügyi főbiztos hozzátette, nagyon fontos, hogy minden rászoruló biztonságba kerüljön és számukra biztosítsák a menedékjogot. Ecuador, amely elsősorban tranzit ország a menekültek útvonalán, szeptember 17 és 18-a között konferenciára hívta a dél-amerikai államok külügyminisztereit, így Venezueláét is, hogy a növekvő migrációs hullámról tárgyaljanak.