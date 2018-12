Az előítéletek miatt nem szavazhat 50 ezer fogyatékos ember

Ötvenezer értelmi fogyatékossággal élő embernek nincs szavazati joga, mondván, ők könnyebben felülnek a manipulációnak. Pedig köztük is vannak, akiket érdekel a politika, és szívesen beleszólnának az ország sorsába, ahogy olyanok is, akiket az egész hidegen hagy. Az ÉFOÉSZ érdekvédelmi szervezet kampányt indított, hogy ne rekesszék ki őket csak azért, mert papírjuk van a fogyatékosságukról.

Gilicze Tamás fejében máig élénken él a pillanat, amikor tizennyolc éves korában emléklappal és tollal ajándékozták meg első szavazása alkalmából. Akkor még nem tudta, hogy hosszú évtizedekre ez lesz az utolsó alkalom, amikor ő is beleszólhat az ország, vagy akár lakóhelye, a néhány ezres csongrádi község, Kiszombor sorsába.

Húsz év telt el azóta, hogy Tamást enyhe értelmi fogyatékossággal diagnosztizálták, majd gondnokság alá helyezték – írja az Abcúg. A törvény szerint ez arra jó, hogy segítse azokat az embereket, akik valamilyen okból (fogyatékosság, mentális betegség vagy időskori leépülés) nem képesek arra, hogy érdekeiknek megfelelően hozzanak döntéseket, szerződéseket kössenek, intézzék az ügyeiket. Helyettük egy hozzátartozó, ismerős vagy hivatásos gondnok látja el ezeket a feladatokat. Az orvosszakértői vélemény alapján a bíróság dönti el, hogy valakit teljes vagy részleges gondnokság alá helyeznek, utóbbi valamivel nagyobb szabadságot biztosít. 2011-ig ezt a két fokozatot kizáró és korlátozó gondnokságnak nevezték. Aki kizáró gondnokság alá került, automatikusan elvesztette a szavazati jogát, ahogy Tamás is. (A gondnokság intézményét nemcsak a szavazati jog korlátozása miatt tartják problémásnak, az erről szóló cikkeinket itt olvashatja el.) 2011 óta a bíróság akár úgy is dönthet, hogy valakit gondnokság alá helyez, de közben nem vonja meg a szavazati jogát. Ennek ellenére