Az elnök ügyvédje: félrevezettem a kongresszust

Donald Trump elnök volt ügyvédje, Michael Cohen szerdán beismerte, hogy bűnös a kongresszus. A volt ügyvéd egy New York-i szövetségi bíróságon tett nyilatkozatot és ebben elismerte: bűnös abban, hogy nem mondott igazat a kongresszusnak és a Robert Mueller vezette különbizottságnak, amely Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampánya munkatársai és oroszok esetleges összejátszását vizsgálja. A manhattani bíróságon történt csütörtök reggeli meghallgatáson Michael Cohen írásos nyilatkozatban közölte: a Donald Trump iránti lojalitása késztette őt arra, hogy eskü alatt hazudjon Trump egykori moszkvai üzleti ügyeit illetően. Az ügyvéd mind a kongresszus különleges vizsgálóbizottsága, mind a Mueller-bizottság előtt 2017-ben azt mondta: 2015-ben és 2016-ban egy Trump-torony moszkvai felépítéséről tárgyalt, de 2016 januárjában a tárgyalásokat az amerikai elnökválasztási kampány miatt megszakította. Kiderült azonban: az üzleti tárgyalások 2016 januárjában mégsem szakadtak meg. Cohen az idén augusztusban bűnösnek mondta magát a kampányfinanszírozási törvény megsértése, valamint adó-, és banki csalások miatt. Akkor vádalkut kötött, és együttműködést ígért a Mueller-bizottággal a várható enyhébb büntetés reményében. A Mueller-bizottság egyik tagja jelen volt a csütörtöki bírósági meghallgatáson. Donald Trump a hír megjelenése után újságíróknak "hazugnak" nevezte Cohent. "Gyenge ember, és nem is túl okos. Nagy börtönbüntetés elé néz, és most megpróbál kisebb börtönbüntetést elérni, ezért kitalálta ezt a történetet" - fogalmazott az elnök. Majd leszögezte: az említett üzlet - egy Trump-torony megépítése Oroszországban - soha nem valósult meg. "Egy lehetőség volt, de végül úgy döntöttem, hogy nem élek vele".