Az ellenzék szerint nem volt a héten parlamenti ülés

Az ellenzéki pártok szerint nem volt jogszerű a héten tartott parlamenti ülés, így szerintük nem is volt ülés. A házelnök közben már ki is szabta a hétfői rendzavarásért az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselőire a pénzbüntetést. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese csütörtökön a házbizottság ülése után tartott sajtótájékoztatón közölte, törvénytelenül fogadták el hétfőn a parlament ülésének napirendjét, mivel az ellenzék napirend-módosítási javaslatairól külön-külön és nem egyszerre kellett volna szavazni. Innentől kezdve az egész heti ülésezés és a büntetések kiszabása is törvénytelen volt - hangsúlyozta. Burány Sándor, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese egyetértve ezzel közölte, a házbizottság ülésén is elismerték, a képviselői kártyák használata nélkül is lehetett szavazni, holott ebből korábban számos probléma volt, több országgyűlési képviselőnek is le kellett mondania, mert más szavazógépét használta. Ismertetésük szerint a hétfői parlamenti rendzavarásért 400-600 ezer forintos tiszteletdíj-csökkentést javasol Kövér László házelnök Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP), Harangozó Tamásnak, Kunhalmi Ágnesnek (MSZP), Szabó Sándornak (MSZP), Tordai Bencének (Párbeszéd), Tóth Bertalannak (MSZP) és Varju Lászlónak (DK). A házelnök javaslatát az Országgyűlésnek jóvá kell hagynia.