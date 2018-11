Az életükért retteg a felmentés után is fogva tartott nő férje

Donald Trumptól és Theresa Maytől remél segítséget az istenkáromlás vádja alól felmentett Ászija Bibi férje. Ásik Bibi egy rövid videóban azt kérte tőlük, segítsenek családjának távozni Pakisztánból, mert életveszélyben vannak. Ászija Bibit 2010-ben halálra ítélték, de a múlt héten a legfelsőbb bíróság felmentette, és elrendelte, hogy helyezzék szabadlábra. Férje október közepén tért vissza Pakisztánba gyerekeikkel, hogy megvárják Ászija szabadulását, és együtt utazzanak Nagy-Britanniába. A vádat képviselő ügyész, Gulam Musztafa viszont arra kérte a legfelsőbb bíróságot, hogy vonja vissza a szabadlábra helyezést. A bíróság nem közölte, mikor fogadják be a kérvényt, de a folyamat késleltetheti a nő szabadon bocsátását. Bibi halálos ítélete és felmentése egyaránt megosztotta a pakisztáni közvéleményt. Két politikust, akik segíteni akartak az asszonynak, meggyilkoltak, de hatalmas tömegtüntetések is szerveződtek Bibi mellett. A felmentő ítélet ismét aktivizálta az ellentábort Három napon át az országot megbénító tüntetéseket tartottak, több helyszínen is gyújtogattak, törtek-zúztak. A rendőrség mintegy 150 tüntetőt őrizetbe vett, de a rend csak azután állt helyre, hogy a kormány megállapodott a tüntetéseket szervező Tehrík-i-Labbaik Pakisztán párttal. Az egyezség szerint Bibit addig nem engedik el az országból, amíg a legfelsőbb bíróság felül nem vizsgálja saját döntését. A megállapodás után a párt felszólította híveit, hogy hagyják abba a demonstrációt, és kinyitottak az iskolák, piacok. Fokozták a biztonsági intézkedéseket a börtön körül, ahol Ászija Bibit őrzik. A börtönt nem nevezték meg, de csütörtökön a büntetés-végrehajtás vezetői közölték: a múlt hónapban előállítottak két foglyot, akik meg akarták fojtani Bibit. A férfiak kihallgatása jelenleg is folyik.