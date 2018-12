Az egész világ megszenvedné az alku nélküli Brexitet

A brit kormány a keddi kabinetülésen arról döntött, hogy felgyorsítja a felkészülést a megállapodás nélküli Brexitre. Jay Clayton, a SEC vezetője a Financial Timesnak adott, a londoni gazdasági napilap online kiadásán kedden ismertetett interjúban kijelentette: szilárd kötelezettségvállalásokat szeretne látni mindkét fél részéről arra, hogy az alapvető fontosságú piaci funkciók fennakadás nélkül működhetnek még abban az esetben is, ha az Egyesült Királyság a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás érvénybe lépése nélkül "zuhan ki" az EU-ból. Clayton szerint különösen aggályosak a nem központi elszámolású származékos kontraktusok piacának működését, illetve a befektetéseket kezelő alapok tevékenységét érintő hatások. A SEC elnöke szerint jó lenne bizonyos alkalmazkodási időszak a brit EU-tagság megszűnése után, mivel a pénzügyi szolgáltatások piacának rendkívüli szövevényessége miatt egyelőre nehéz maradéktalanul felmérni, milyen hatásokkal járhat annak deklarálása, hogy "valami, ami eddig érvényes volt, már nem érvényes". Clayton elmondta: a SEC alkalmazotti állományát olyan munkatársakkal tervezi bővíteni, akik kizárólag a Brexithez kötődő problémák megoldásán dolgoznak majd. Most jobban aggasztja a megállapodás nélküli Brexit kockázata, mint az év elején. Kijelentette: ha kilenc hónappal ezelőtt kérdezik, azt mondta volna, hogy meglepné a rendezetlen Brexit, ma már azonban helyénvaló elővigyázatosságnak tartja a gondolkodást arról, hogy a megállapodás nélküli brit kilépés mivel is járhatna. Jay Clayton hozzátette: szeretné, ha a vállalatok több információt szolgáltatnának arról, hogy miként készülnek a Brexitre és az üzleti tevékenységükre ebből eredő hatások kezelésére. Erre a problémára a Bank of England kormányzója is felhívta már a figyelmet. Mark Carney egy minapi BBC-interjúban kijelentette: a brit jegybank felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nem egészen a fele kezdett egyáltalán hozzá készenléti tervek foganatosításához a megállapodás nélküli Brexit esetére. Carney szerint is mindenképpen szükség lenne emiatt egy átmeneti időszakra a Brexit után, függetlenül attól, hogy a brit EU-tagság milyen körülmények között szűnik meg. A pénzügyi szolgáltatási piacokat - különösen a londoni City kilátásait - terhelő Brexit-kockázatokról, amelyekről a SEC elnöke is szólt, nagy londoni elemzőházak részletes modellszámításokra alapuló forgatókönyveket dolgoztak ki. Az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég modellszámításai szerint a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása esetén az EU-piachoz kötődő üzleti aktivitás a londoni pénzügyi szolgáltatási szektorban 40-50 százalékkal zuhanna, és ez a tovagyűrűző másodlagos hatásokkal együtt 38 milliárd font (csaknem 14 ezer milliárd forint) bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével is járhat a Cityben. Egy másik pénzügyi elemzőház, a Centre for London tanulmánya szerint ha London pénzügyi központja elveszíti hozzáférését az Európai Unió egységes belső piacához, az 70 ezer citybeli pénzügyi szolgáltatási munkahely megszűnéséhez vezethet. A cég szerint ez katasztrófával érne fel, mivel London teljes önálló exportján belül a pénzügyi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások exportjának értéke eléri az évi 100 milliárd fontot, a londoni gazdaság teljes exportjának 50 százalékát. A keddi kabinetülésen a brit kormány a Downing Street tájékoztatása szerint arról döntött, hogy felgyorsítja a felkészülést arra az esetre, ha a 101 nap múlva esedékes kilépésig nem sikerül életbe léptetni a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást. A kabinet 2 milliárd font (720 milliárd forint) keretet hagyott jóvá, amelyből az egyes minisztériumok nyújthatnak közvetlen segítséget a szakterületükhöz tartozó cégeknek és intézményeknek, és a következő hetekben 140 ezer vállalatnak küldenek ki felkészítő célú tájékoztatókat. Gavin Williamson védelmi miniszter kedden az alsóházban bejelentette: a fegyveres erők 3500 tagja lesz készenlétben logisztikai és egyéb segítségnyújtásra, ha a megállapodás nélküli Brexit hatásai miatt erre szükség lenne.