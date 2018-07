Az araboknak nem tetszik az izraeli nemzetállam-törvény

A TASZSZ által idézett egyiptomi Al-Ahram című napilap szerint Gejt veszélyes következményekre figyelmeztetett az izraeli jogszabállyal összefüggésben. Mint mondta, mindez csak "erősíti az izraeli hatóságok palesztinokkal szembeni hátrányos megkülönböztetésre és etnikai tisztogatásra irányuló politikáját". Hozzátette: a törvény "az erőszak elharapódzását segíti elő a megszálló (izraeli) erők és a békés tüntetők között a blokád alatt álló Gázai övezetben, kiprovokálja a civilek meggyilkolását, s ellentétes a nemzetközi joggal is". Egyiptom szintén elítélte az izraeli jogszabályt, s hasonlóan óva intett annak következményeitől. "Egyiptom elutasítja az izraeli nemzetállam-törvényt, amely következményeiben szentesíti a megszállást és a faji megkülönböztetést, és rontja a béke kilátásait is" - közölte a kairói külügyi tárca szombaton. Korábban hasonló szellemben ítélték el a törvényt az izraeli arab parlamenti képviselők mellett a rámalláhi Palesztin Hatóság, s Törökország is. Maja Kocijancic, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szóvivője hangsúlyozta: az EU aggódik a jogszabály, illetve annak az izraeli-palesztin békefolyamatra gyakorolt hatásai miatt. A július 19-én elfogadott törvény szövege szerint "Izrael a zsidó nép történelmi otthona, és a zsidók kizárólagos nemzeti önrendelkezési joggal rendelkeznek benne". Az arab nyelvet hivatalosról különleges státusúvá minősítették le, ami mindazonáltal lehetővé teszi további használatát az izraeli intézményekben. A jogszabály Jeruzsálemet nevezi meg Izrael "egységes és oszthatatlan" fővárosaként. Izraelben mintegy 1,8 millió arab él, ők teszik ki a 9 milliós lakosság 20 százalékát. Az alkotmánnyal nem rendelkező Izrael függetlenségi nyilatkozatában teljes és egyenlő jogokat ígért minden állampolgárának. Ezzel szemben az arab kisebbség tagjai arra panaszkodnak, hogy folyamatosan hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve az oktatás, az egészségügy és a lakhatás terén, illetve silányabb minőségű állami szolgáltatásokat kapnak.