Az amerikaiak 64 százaléka támogatja az abortusz szabadságát biztosító, Roe/Wade néven ismert legfelsőbb bírósági döntés érvényben tartását - derül ki a Gallup közvélemény-kutató intézet által csütörtökön nyilvánosságra hozott felmérésből.

A kutatás arról is tanúskodik, hogy növekszik a művi terhességmegszakítást támogatók aránya. Egy 2012-ben készült hasonló felmérés szerint ugyanis akkor még csupán a megkérdezettek 53 százaléka állt ki az egész országra érvényes határozat mellett. Az abortusz, illetve az ezt lehetővé tevő, 1973-ban született alkotmánybírósági döntés ügye azért került ismét a közérdeklődés homlokterébe, mert Anthony Kennedy főbíró visszavonulása után Donald Trump elnök a héten Brett Kavanaugh személyében új főbírót jelölt. Sokan attól tartanak, hogy Kavanaugh megválasztása esetén napirendre kerülhet a határozat eltörlése. Donald Trump a 2016-os választási kampányban azt hangoztatta, hogy csakis olyan főbírót jelöl az alkotmánybíróság szerepét is betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságba, aki ellenzi az abortuszhoz való jogot. Brett Kavanaugh ugyan soha nem említette nyilvánosan, hogy ellenezné a Roe/Wade-határozatot, de szövetségi fellebbviteli bíróként egy évtizeddel ezelőtt abortuszügyben és az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási szabályozás ügyében kompromisszumos megoldást sürgetett. A Gallup mostani felmérése szerint a megkérdezetteknek csupán 28 százaléka gondolja úgy, hogy meg kellene szüntetni az abortuszhoz való jogot. Ez egy százalékkal kevesebb, mint a 2012-ben mért adat. A közvélemény-kutatásból kiderül az is, hogy a demokrata párti szavazók 81 százaléka szerint nem szabad megváltoztatni az 1973-ban született és az Egyesült Államokban történelmi jelentőségűnek tartott döntést, míg a republikánus táborban ez az arány 41 százalékos.