Az amerikai külügyminiszter Mexikóba látogat az új elnökhöz

A bevándorlásról, a kereskedelemről, a biztonságpolitikai és fejlesztési együttműködésről is tárgyalnak majd.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a jövő héten Mexikóba látogat - jelentette be Mexikóvárosban Andrés Manuel López Obrador, a latin-amerikai ország vasárnap megválasztott új elnöke.

A mexikói külügyminisztérium a várható látogatás időpontját is közölte: az amerikai diplomácia irányítója július 13-án lesz Mexikó vendége. A közlemény szerint a tárgyalások napirendjén a bevándorlás, a kereskedelem, valamint a biztonságpolitikai és fejlesztési együttműködés szerepel majd. Nem sokkal később az amerikai külügyminisztérium is megerősítette a látogatás időpontját. Mike Pompeónak a következő napokban különösen sűrű programja lesz: a héten, csütörtöktől kétnapos viziten Phenjanban tartózkodik, ahol Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tárgyal, onnan Tokióba utazik, japán és dél-koreai tisztségviselőkkel egyeztet a Koreai-félszigeten kialakult helyzetről. A japán fővárosból - még a július 11-12-i brüsszeli NATO-csúcs előtt - Vietnamba és Abu-Dzabiba látogat, július 16-án pedig a finn fővárosban, Helsinkiben részt vesz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozóján.