Az amerikai katolikus egyház erkölcsi válságtól szenved

"Az egyház erkölcsi válságtól szenved" - fogalmazta meg közleményében az amerikai katolikus püspöki kar, amely az elmúlt időszakban kirobbant szexuális visszaélések botrányai okán tette közzé álláspontját. A közleményt a püspöki kar elnöke, Daniel DiNardo bíboros, a texasi Galveston-Houston érseke írta alá, aki a legutóbbi botrányra, Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyére reagált. McCarrick húsz évvel ezelőtt elkövetett visszaélései nemrég kerültek napvilágra, és mint kiderült, közvetlen környezete és a katolikus egyház néhány vezető személyisége is tudott azokról. Ez a tény - szögezte le DiNardo kardinális - "keserves erkölcsi kudarc". Az egyházi méltóság arra biztatott mindenkit, aki ilyen jellegű visszaélések vagy erőszak elszenvedője volt, hogy álljon a nyilvánosság elé, és tárja fel a történteket. Egyúttal figyelmeztette bíboros társait is arra, hogy vegyék komolyan az ilyen eseteket, s amint tudomást szereznek róluk, azonnal értesítsék a rendőrséget. "Mind önmagukban a visszaélések, mind az a tény, hogy évtizedeken keresztül hallgattak róluk, emberek életét tette nagymértékben tönkre, és az egyházi vezetők súlyos morális értékválságát jelzi" - olvasható a Daniel DiNardo által aláírt közleményben. Az amerikai katolikus egyházat a szexuális botrányok sorozata rázza meg. Szerdán Pennsylvaniában 71 papot és más egyházi tisztségviselőt azonosítottak korábbi szexuális botrányaikkal kapcsolatban. A vád szerint évtizedeken keresztül zaklattak gyermekeket, s az egymást követő püspökök mindig mindenről tudtak, de hallgattak. Az elkövetőket most majd megfosztják valamennyi egyházi tisztségüktől. Kedden a New Yorkban szerkesztett First Things című konzervatív katolikus portálon felhívás jelent meg, amely azt szorgalmazta, hogy a hívek mindaddig ne adományozzanak az egyháznak, amíg egy független vizsgálóbizottság teljes egészében fel nem tárja Theodore McCarrick volt érsek bűneit és azt, hogy a püspökök mit tudtak e bűnökről. Ferenc pápa egyébként a napokban elfogadta McCarrick lemondását a Vatikánt irányító bíborosi testületben elfoglalt posztjáról.