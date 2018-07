Az a pelenka nem magától mászott el hazáig!

Tisztában van vele, hogy miközben észben tartja az anyósa születésnapját, külön készít süteményt a cukorbeteg rokonnak vagy ajándékot vesz a gyerek tanítónőjének valójában munkát végez? Pedig így van, érzelmi házimunkának hívják, itthon még alig ismert a fogalom, pedig gyakorlatilag minden családban jelen van. Rengeteg időt és energiát vesz el, fizetés nem jár érte, és sokszor teljesen magától értetődő és természetes, hogy ez a nő dolga.

A hétvégén vacsoravendégek érkeznek, de egyikük nem eszik húst, és a Feriék kislánya is laktózérzékeny, így kell főznöm



Venni kell a gyereknek új edzőcipőt



Az anyósnak születésnapja lesz, szólok a férjemnek, nehogy elfelejtse, és valami ajándék sem ártana



Jó lenne már végre együtt elmenni valahova, mert hónapok óta nem voltunk kettesben.

Ha ismerősek a fenti mondatok, akkor ön is érzelmi házimunkát végez, és arra is nagy esély van, hogy nem is tud róla. Pedig ez valójában ugyanolyan munka, mint amit napi nyolc órában csinál, csak ezért nem kap fizetést, de legtöbbször még elismerést sem. Érzelmi házimunka alatt azt a befektetett időt és energiát értjük, amit a kapcsolatok ápolásával, figyelemmel kísérésével, a családi élet és a mindennapok szervezésével, a magunk és párunk érzelmi életének ápolásával töltünk − és ezt a munkát is jellemzően a nők végzik el a családban – írja az Abcúg. Ráadásul a férfiak számára sokszor láthatatlan marad ez a dolog, hiszen nem előttük és rejtett folyamatokon keresztül zajlik – olvasható Vida Katalin és Máriási Dóra pszichológusok egy korábbi írásában. Az érzelmi munka fogalmára először a nyolcvanas években hívta fel a figyelmet a szociológia, de akkor még arra a típusú munkára gondoltak, amit a szolgáltató szektor dolgozói végeznek. Például a fodrászok vagy a légiutas kísérők, akiknek – függetlenül a hangulatuktól – mindig kedvesnek és empatikusnak kell lenniük, az érzelmeinket folyamatosan szabályozniuk kell, ami roppant megterhelő. Az érzelmi házimunka azonban más fogalom, mint az érzelmi munka, bár az angolszász irodalom egyben kezeli a kettőt, de Vida Katalin tanácsadó szakpszichológus szerint érdemes őket különválasztani. “Az otthoni életünkben végzett érzelmi házimunkát azok a hiedelmek legitimálják, amelyek szerint a nők úgyis jobban értenek ezekhez a feladatokhoz, ezért természetes, hogy ők végzik. A legtöbb családban ezek nem előre megbeszélt feladat leosztások, nem közösen és tudatosan döntenek így a párok, hanem az évek során észrevétlenül alakulnak ki azok az egyenlőtlenségek, ahol a nők végzik a több házimunkát és érzelmi házimunkát.”

Nem is érti

"Rengeteg olyan feladat hárul napi szinten egy nőre, amit senki nem lát kívülről. Csak azt érzékeli a környezet, hogy szaladgálok, mint a mérgezett egér” – meséli a két gyerekes Zita, aki napközben saját vállalkozását vezeti, délután négy után pedig kezdi a második és harmadik műszakját otthon. Sok minden hárul rá: a háztartás vezetésétől a gyerekek koordinálásán át mindenig, ami az életük szervezéséhez tartozik. Vannak dolgok, amiket a férje csinál, például, ha bármi van az autóval, akkor azt biztosan rá lehet bízni, és a saját hozzátartozói évfordulóit is észben tartja, nem kell rá külön figyelmeztetni. “Legalább az ő családi dolgait nem kell észben tartanom, de azon kívül gyakorlatilag minden más rajtam van. A családi nyaralás megszervezése, a biztosítás megkötése, csekkek befizetése, hiteltörlesztés rendezése, dátumok észben tartása, a gyerekek külön programjai, pünkösdi vásár, osztálykirándulás. Nyilván van az a helyzet, amikor azt mondom a férjemnek, hogy menjél be most te a bankba, mert én nem tudok, de az például fel sem merül, hogy mondjuk ő menjen el a gyerek évzárójára. Olyanokról már nem is beszélve, hogy azt már tényleg nem is érti, hogy minek kell ajándékot vinni a gyerek tanárnőjének, hogy ez így illik” – meséli. Műszakja olyan este 9 és 10 között ér véget, akkor fekszenek a gyerekek. Néha dühöng magában, de nem veszekszik a férjével ezen. Nem akarja úgy beállítani, mintha semmit sem csinálna, ha megkéri, akkor szívesen segít, de a nagy része a munkának rá hárul. “Ő is hozzátesz sokat, csak másban” – mondja.

Mosogatószer nélkül nehéz mosogatni