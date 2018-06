Augusztusban találkozhatnak a szétszakított, koreai családok

A döntés a két ország delegációi közötti megbeszélésen született, melyet az észak-koreai Kumgang-hegységen (Gyémánt-hegységen), egy szállodában tartottak. A családok közti találkozót is a hegységen fogják megtartani, várhatóan mindkét oldalról 100-100 család vesz részt rajta. A dél-koreai küldöttséget a koreai vöröskereszt vezetője, míg az északi delegációt a két ország békés újraegyesítéséért felelős bizottság feje vezette. A családegyesítési találkozó részét képezi a Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök személyes találkozóin született megállapodásnak a két ország kapcsolatainak javításáról. Április 27-i első találkozóján a két vezető ígéretet tett, hogy együttes erőfeszítéssel idén hivatalosan is lezárják az 1950-53-as koreai háborút, Kim pedig elkötelezettségét fejezte ki országa nukleáris programjának felszámolása és a félsziget teljes atommentesítése mellett. Az augusztusi lesz az első családegyesítés három év után. A két Korea eddig már 20 találkozót szervezett a szétszakított családoknak a mérföldkőnek számító, 2000-ben tartott Korea-közi csúcsértekezlet óta. A találkozók folytatását Szöul kezdeményezte. Több millió embert szakított el hozzátartozóitól az 1950-53-as koreai háború. A dél-koreai hatóságok több mint 132 ezer embert jegyeztek fel, akik szeretnének tőlük elszakadt hozzátartozóikkal találkozni. Közülük azonban már csak mintegy 57 ezren vannak életben, nagy többségük átlagosan a hetvenes éveiben jár, vagy ennél is idősebb.