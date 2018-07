MSZP: Átmenet a demokráciából a diktatúrába

Az MSZP szerint a Fidesz nyugodtan átkeresztelhetné a tusnádfürdői nyári szabadegyetem mottóját "átmenet a demokráciából a diktatúrába" elnevezésre - mondta Ujhelyi István, az ellenzéki párt EP-képviselője csütörtökön. Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke szerint a támogatásokról külhoni magyar kurátoroknak kellene dönteniük. Ujhelyi István elmondta: az MSZP delegációja az elkövetkező két napon öt helyszínen folytat tárgyalásokat Erdélyben, Székelyföldön. Ennek pár órás állomása a tusnádfürdői szabadegyetem, ahová bár meghívták az MSZP elnökét egy pódiumbeszélgetésre, de határozott álláspontjuk, hogy a "NER (nemzeti együttműködés rendszere) színpadán" nem lépnek fel - fogalmazott. Ujhelyi hozzátette: ez az utazás alkalmat ad arra, hogy többek között Csíkszeredán, Marosvásárhelyen és Nagyváradon találkozzanak határon túli magyar szervezetek vezetőivel, és elmondhassák nemzetpolitikai törekvéseiket. Megjegyezte: négy éve, a 2014-es "orbáni beszéd óta" rendszeresen emlékezteti a magyar társadalmat az illiberális, antidemokratikus rendszer kiépülésére, éppen ezért sajátos hely számára Tusnádfürdő. Felidézte, hogy az első bálványosi szabadegyetem mottója az volt, hogy "átmenet a diktatúrából a demokráciába". Mint mondta, most nyugodtan átkeresztelheti a Fidesz a rendezvényét "az átmenet a demokráciából a diktatúrába" elnevezésre. A politikus EP-képviselőként kiemelte: a nemzet újraegyesítése a következő évtizedekben csak az egységes, erős, határok nélküli Európában képzelhető el. Ezért is sajátos, hogy az a Fidesz, amelyik annyira hangoztatja magyarságát, akarja lebontani az unió működését. Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának szocialista alelnöke közölte: a Fidesz-KDNP és a magyar kormány a számára szimpatikus és vele együttműködő határon túli magyar szervezeteknek kézi vezérléssel juttat támogatásokat. Rámutatott: a határon túli magyar szervezetek támogatását helyesnek tartják, de szerintük a forrásokról határon túli kurátoroknak kellene dönteniük. Hozzátette: a jelenlegi rendszer kormánypárti érdekeket szolgál, ezért azt javasolják, hogy az egyes kuratóriumokat a határon túli magyarok állítsák össze, és ők dönthessenek az elosztandó összegekről. Azt is javasolják, hogy a határon túli magyar szervezetek maguk közül válasszanak képviselőt a magyar parlamentbe, a mostani pártlistára való szavazást nem tartják jónak. A levélszavazás rendszerét is kritizálta, mint mondta: az egész transzparenciája olyan fokon sérül, ami elfogadhatatlan, garanciális elemek beépítésére van szükség.