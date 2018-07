ÁSZ-vizsgálatot akar az LMP a Fidesz-kampánnyal kapcsolatban

Célként említette, hogy minden pártot, köztük a Fideszt is egyenlő mércével mérjen a hatóság.

A választási kampány során a kormányzat a Stop Soros plakátjaival "a Fidesz kampányát támogatta végső soron", amit az LMP beadványára a Kúria is megállapított, eltiltva ettől a kormányzatot - mondta, hozzátéve: álláspontjuk szerint ez kimeríti a tiltott kampányfinanszírozást, hiszen a kormányzat a választásba avatkozott be, milliárdokkal támogatva a Fidesz üzeneteinek célba érését. Vágó Gábor újságírói érdeklődésre azt közölte: a Szél Bernadett társelnök jegyezte, hatoldalas beadvány konkrét eseteket sorol fel, jogszabályi helyekre hivatkozik, s noha csak az ügy vizsgálatát kérték, "ennek nem lehet más a végkimenetele, mint egy bírság, amennyiben egyenlő mércével mér az ÁSZ".