Ankara: Hasogdzsit azonnal megölték, ahogy belépett a konzulátusra

Mint írták: Hasogdzsi holttestét - szintén az előre kitervelt módon - a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették. A főügyészség azután adott ki közleményt, hogy a Hasogdzsi-ügyet illetően eljáró szaúdi főügyész, Szaúd bin Abdallah al-Muadzsib szerdán háromnapos isztambuli tartózkodása végére ért. A szaúdi főügyész ez idő alatt megbeszéléséket folytatott isztambuli kollégájával, Irfan Fidannal, valamint felkereste a gyilkosság helyszínét, a szaúdi főkonzulátust, illetve ellátogatott szerda hajnalban a török hírszerzés isztambuli regionális igazgatóságára is. A török főügyészség szerdai nyilatkozatában hangsúlyozta: a török és a szaúdi hatóságok egyetértettek abban, hogy az eset alapos kivizsgálását követően minden részletet nyilvánosságra kell hozni, a végrehajtókat és a megrendelőket pedig bíróság elé kell állítani. A közlemény egyúttal aláhúzta: a főügyészek találkozói "az igazság felfedését célzó, jó szándékú erőfeszítések ellenére" konkrét eredményt nem hoztak. Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az isztambuli főügyész hétfőn felajánlotta szaúdi kollégájának az ügy Szaúdi-Arábiában letartóztatott 18 gyanúsítottjának törökországi felelősségre vonását, miután az incidens Isztambulban történt. Erdogan azt is elmondta: Fidan egyúttal megkérdezte al-Muadzsibtól, hogy ki küldte Isztambulba a gyilkosság napján, október 2-án a végrehajtókat, valamint, hogy mégis ki az az állítólagos "helyi kapcsolat", akinek a szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi holttestét átadták. Az isztambuli főügyészség közleményében megerősítette, hogy ezeket a kérdéseket tették fel a másik félnek. Hozzátették ugyanakkor: a szaúdi főügyész a kérdésekre kedden választ ígért, majd szerdán levelet küldött Fidan részére, amelyben meghívta őt és küldöttségét Szaúd-Arábiába. Al-Muadzsib írásában úgy fogalmazott: mindezen kérdésekre, továbbá a holttest hollétére a választ majd a Szaúd-Arábiában együttesen végzett kihallgatások eredményeként határozzák meg. Mindazonáltal al-Muadzsib nyomatékosította: a rijádi hatóságok hivatalosan nem tettek kijelentést az állítólagos "helyi kapcsolatot" illetően. Az isztambuli főügyészség "előre kitervelt és különös kegyetlenséggel végrehajtott szándékos emberölés" bűntette miatt már múlt pénteken kérelmezte a 18 gyanúsított kiadatását. Szombaton Ádel al-Dzsubeir szaúdi külügyminiszter azonban kijelentette, hogy a bűnrészes embereket Szaúd-Arábiában fogják bíróság elé állítani. Miközben Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter hétfőn egy isztambuli sajtótájékoztatón hasznosnak nevezte, hogy a török és a szaúdi főügyész megosztja egymással a két fél párhuzamosan folytatott vizsgálatainak információit, a Yeni Safak török kormányközeli napilap kedden arról írt, hogy bár al-Muadzsib a török hatóságok kezében lévő tárgyi bizonyítékok, hang- és videofelvételek átadását kérte a hétfői találkozó során, kérését visszautasították. Fidan csak a kihallgatott főkonzulátusi alkalmazottak vallomásait osztotta meg kollégájával - számolt be róla a Yeni Safak. A napilap úgy értesült, hogy a szaúdi főügyész - a szaúdi külügyminiszterhez hasonlóan - leszögezte: a 18 gyanúsítottat Szaúd-Arábiában fogják bíróság elé állítani. Al-Muadzsib ugyanakkor megígérte, hogy Rijád "egészséges" eljárást folytat majd a gyanúsítottak ellen. Abdulkadir Selvi, a Hürriyet tekintélyes török napilap publicistája szerdán arról írt: ahelyett, hogy al-Muadzsib megosztotta volna a rendelkezésére álló információkat - egyebek között a 18 szaúdi gyanúsított vallomásait - tárgyalásai során egyre csak Hasogdzsi telefonjához akart hozzájutni. Ahhoz a készülékhez, amelyet Hasogdzsi a menyasszonyának adott, mielőtt belépett a külképviseletre, és amelyről a nő a török hatóságokat vőlegénye eltűnéséről értesítette. Az NTV török televízió szerdán arról számolt be, hogy a török főügyészség a telefon átadását is megtagadta al-Muadzsibtól. A szaúdi monarchiát élesen bíráló 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg azután, hogy bement országa isztambuli nagykövetségére, hogy a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokat beszerezze. Rijád először azt mondta, hogy az újságíró élve hagyta el a konzulátust, majd nyomásra beismerte, hogy "dulakodás közben" meghalt, majd újabb, egymásnak ellentmondó magyarázatokkal állt elő. A szaúdi főügyész a múlt héten jelentette ki először, hogy a gyilkosság "előre eltervelt" volt. Erdogan török elnök a közelmúltban egyenesen úgy fogalmazott,hogy az újságíró halála előre eltervezett politikai gyilkosság volt.