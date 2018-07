Állítólag gülenisták a csónakbaleset áldozatai a török partoknál

A 2016-os törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózat feltételezett tagjait szállító csónak süllyedt el vasárnapra virradó éjjel az Égei-tenger török partjainál. A balesetben hat ember meghalt, köztük három gyerek, egy eltűnt után még kutatnak - jelentette vasárnap az Anadolu török állami hírügynökség.

A beszámoló szerint a csónak, amelyben a két csempésszel együtt összesen 16-an utaztak, a nyugat-törökországi Balikesir tartomány Ayvalik körzetéből tartott a szemközti görög Leszbosz szigetre, amikor egyelőre ismeretlen okból felborult. A török parti őrség hőkamerák segítségével kilenc szerencsétlenül jártat ki tudott menteni a vízből. Az Anadolu úgy tudja, hogy a menekülők mind török állampolgárok voltak. Ankara a 2016. július 15-ei puccskísérletért az Amerikában élő Fethullah Gülen török származású muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát vádolja. A török hatóságok a történtek óta különösen megtorlóan lépnek fel a hálózat tagjaival szemben, akik a hivatalos álláspont szerint hosszú évek alatt szivárogtak be az állami, valamint a magánszférába. A Gülen-mozgalomhoz való kötődéssel kapcsolatos jogi eljárások eddig összesen 446 ezer embert érintettek. Az ankarai kormány az utóbbi két évben mintegy 125 ezer 800 állami alkalmazottat bocsátott el a munkahelyéről, a török börtönökben pedig jelenleg mintegy 33 ezren ülnek gülenizmus miatt, köztük katonák, tanárok, rendőrök, bírák és ügyészek, orvosok, ügyvédek, újságírók, de még az alkotmánybíróság két tagja is. A Demirören török magánhírügynökség értesülése alapján körözés alatt álló gülenisták és családtagjaik próbáltak Görögországba menekülni a csónakkal. A Demirören egyúttal azt írta, hogy a halálos áldozatok között két nő is van, valamint, hogy az egyik csempész az, aki után még a kutatás folyik. Görögország a 80-as és 90-es években a török baloldali, illetve kurd ellenzékiek menedéke volt, most pedig a 2016. júliusi levert puccskísérlet miatt indított állami megtorlás, a gülenizmus vádja elől menekülnek oda törökök. A görög menekültügyi hatóságok szerint tavaly 1827 török állampolgár kért menedékjogot az országban, tízszer több, mint az előző évben.