Államellenes cselekmény lehet a választási bojkott Egyiptomban

Az egyiptomi főügyész bejelentette, hogy vizsgálatot indít a márciusi elnökválasztás bojkottjára szólító ellenzéki vezetőkkel szemben. Azzal gyanúsítják őket, hogy a bojkott a rendszer megdöntésére irányuló kísérlet. Nabíl Szadek főügyész szerint 13 gyanúsított ellen tett panaszt egy Mohamed Hamid Szalam nevű jogász a gízai ügyészségen, és most beidézik az érintetteket. Nyolc ellenzéki párt koalíciója és mintegy 150 demokrácia párti ismert személyiség, például Hamdín Szabahi volt elnökjelölt a választás bojkottjára szólított. Az ügyészségi dokumentum szerint őket most államellenes felforgatással és az ország destabilizálására tett kísérlettel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a bejelentett bojkottfelhívással beszennyezték Egyiptom hírnevét bel- és külföldön. Háled Davúd, az ellenzéki bojkottban részt vevő Alkotmány Párt vezetője a Facebookon tagadta a vádakat. Azt írta, az ilyen hazugságok önmaguk is uszítást testesítenek meg, s nem érti, miért aggódik a főügyész. Davúd az elnyomó hatósági kampány szókimondó bírálója. Mohamed Anvar Szadat volt parlamenti képviselő, s az 1981-ben meggyilkolt Anvar Szadat elnök unokaöccse szerint Egyiptomnak nemzeti párbeszédre és valóban független intézményekre van szüksége, hogy elkerülhesse a helyzet elmérgesedését, és az esetleges erőszakot. Szadat január közepén jelentette be, hogy nem indul az elnökválasztáson, mert félti híveit. "A befagyott politikai helyzet, amelyben élünk, egy szívközeli vérröghöz hasonlít, s ha nem kezelik, az egész testet veszélyezteti" – mondta. A mostani intézkedés csupán újabb jele annak, hogy az egyiptomi hatóságok nem fogják engedni Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnök újraválasztásának még a legcsekélyebb mértékű megkérdőjelezését sem. Miután ellehetetlenítették és kiszorították az államfő komolyabb kihívóit, Szíszi maradt az egyedüli esélyes. A választás első fordulója március 26-28. között lesz. Egyiptomban néhány órával a jelöltség bejegyeztetésének január 29-i határideje előtt jelentette be a Gad párt vezetője, Músza Musztafa Músza, hogy indul a választáson. A kevéssé ismert politikus indulásáról – aki Szíszi támogatójának számít – úgy tartják, mindössze azt a célt szolgálja, hogy a választásból ne legyen egyetlen jelöltet felvonultató referendum.