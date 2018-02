Aliyevnek nem lesz ellenzéki kihívója az elnökválasztáson

Az azeri ellenzék bojkottálni fogja az április 11-re meghirdetett előrehozott elnökválasztást – jelentette be a Facebookon Jamil Hasanly, a Demokratikus Erők Nemzeti Tanácsának vezetője. Az ellenzéki koalíció koordinációs központjának ülésén a bojkott mellett döntöttek, márciusban pedig tiltakozásokba kezdenek a rendkívüli elnökválasztás ellen. Hasanly 2013-ban indult az elnökválasztáson, és a szavazatok 5,53 százalékát szerezte meg. Szervezete egyike a két nagyobb ellenzéki tömörülésnek Azerbajdzsánban. Ilham Aliyev államfő elnöki rendeletben írta elő, hogy az október 17-ére tervezett elnökválasztást hozzák előre április 11-re. A törvények szerint az azeri elnökválasztást október harmadik szerdáján tartják abban az évben, amikor lejár az államfő alkotmányban meghatározott meghatalmazásának időtartama. Az alapokmány 2016. szeptember 16-i módosítása után az elnököt hét évre nevezik ki, nem ötre, mint korábban. Aliyevet háromszor – 2003-ban, 2008-ban és 2013-ban – választották meg elnöknek, és októberben jár le jelenlegi ötéves mandátuma. Az ország törvényei lehetővé teszik, hogy korlátlan alkalommal válasszák meg államfőnek. A jelenlegi államfő apjától, Heydar Aliyevtől örökölte a posztot, később pedig meg is választatta magát. Az idősebb Aliyev több mint 30 éven át állt Azerbajdzsán élén, hatalmi periódusa még jócskán a szovjet időkben kezdődött. 2003-ban, 80 éves korában intézkedett a súlyosan beteg idősebb Aliyev, hogy a hatalom a családban maradjon. Két hónappal a 2003. októberi elnökválasztás előtt kinevezte fiát miniszterelnökké, s ezzel meg is alapozta a dinasztikus utódlást. Az ifjabb Aliyev a szavazatok 77 százalékát kapta a két hónappal később lezajlott elnökválasztáson, amely nagyon messze volt a demokratikus normáktól.