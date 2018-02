Alig emlékeztek a vádlottra a körúti robbantás szemtanúi

Az öt szemtanú közül csak egy azonosította be egyértelműen a vádlottat, de ő sem a robbantás helyszínén látta. Egy fiatal nő a tárgyaláson határozottan megismerte és azonosította a vádlottat. Elmondta, hogy a VIII. kerületben az „utcán dolgozik, férfiakat szokott leszólítani”, ezért is szokta alaposan megfigyelni és megjegyezni az arra járók arcát. A tanú a vádlottat a késő esti órákban, a robbantás után nem sokkal látta az Illés utcában.

Azt mondta, rögtön feltűnt neki, hogy a fiatalember a kora őszi időjáráshoz képest túlöltözött volt, kapucni lógott az arcába, tartása pedig furcsa, merev volt. Először megfordult a nő fejében, hogy megszólítja, de aztán úgy gondolta, hogy "dilis", ijesztő, félelmetes az arca, a tekintete, ezért nem lépett vele kapcsolatba. Egy berettyóújfalui férfi azt mondta, hogy a fővárosba szokott járni, ilyenkor az utcán él, és miután "tudja, mi a szegénység, nélkülözés", volt már, hogy "más holmijához nyúlt". A bűncselekmény estéjén csak az érdekelte, hogy nem volt enni-innivalója. Éppen a bombát tartalmazó, a Teréz körút 2-4. szám alatti kapualjban heverő táskát nézte ki magának, de egy "isteni érzés" megmentette, és mégsem vette magához. Látott egy másik férfit a közelben, és felmerült benne, hogy az övé a csomag. A szemtanú bírói kérdésre először beazonosította a vádlottak padján ülő fiatalembert, mint akit a helyszínen is látott, ám utána kiderült, hogy a nyomozás során még egy másik férfi fényképét azonosította egyértelműen elkövetőként. Egy alkalmi segédmunkákból élő férfi azt mondta, a robbantás előtt egy héttel találkozott és szóváltásba is keveredett a vádlottal a Gubacsi hídnál, amikor egy hajléktalan ismerősének hulladék húst vitt, ám a tárgyaláson már ő is bizonytalanul azonosította a vádlottat. Egy férfi azt mondta, a robbanástól pár méterre haladt el autójával. Nyomban kiszállt és próbált segíteni a sértetteknek. A nagy por és füst miatt alig látott, ezért nem tud azonosítani senkit, aki gyanús lett volna. A büntetés-végrehajtásban dolgozó férfi szerint a robbanás után percekkel már nagy tömeg gyűlt össze a helyszínen, és többen is fotózni kezdték a vérző sebekkel borított két fiatal rendőrt, el sem lehetett őket onnan zavarni. Az ötödik tanú egy egészségügyi dolgozó volt, aki a robbanást hallva odarohant segíteni, de ő sem azonosított gyanús személyt a helyszínen. A tanúmeghallgatások után a védő az előzetes letartóztatás megszüntetését kérte. Ezt az ügyész ellenezte, a bíró pedig elutasította, részben a szökés, részben a bűnismétlés veszélye miatt. A bíró elme- és pszichológus szakértő kirendeléséről is döntött. A következő tárgyalásokon várhatóan mintegy ötven tanú vallomását ismertetik, meghallgatják a vádlott apját, majd a szakértők következnek.