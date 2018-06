Aláírták a Macedónia új nevéről szóló megállapodást

A dokumentumok a két parlamentnek is ratifikálnia kell. Bizonytalannak tűnik az őszi macedón népszavazás kimenetele is.

Görögország és Macedónia külügyminisztere aláírta vasárnap a megállapodást a névvita rendezéséről. A volt jugoszláv köztársaságot Észak-Macedóniára nevezik át. A görög-macedón-albán hármas határon fekvő Preszpa-tó görög oldalán, Pszaradesz településen tartott ünnepélyes eseményen részt vett Alekszisz Ciprasz görög és Zoran Zaev macedón miniszterelnök, Matthew Nimetz, az ENSZ különmegbízottja, Romero DiCarlo, az ENSZ-főtitkár politikai ügyekben illetékes helyettese, Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja, valamint Johannes Hahn bővítési biztos is. Macedónia eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYRM) néven volt az ENSZ tagállama és így nevezték a nemzetközi megállapodásokban, bár néhány állam alkotmányos elnevezését is elismerte. Szkopje és Athén a 27 éves vitát a június 12-én megkötött egyezséggel akarja lezárni, és az országot Észak Macedónia Köztársaságnak nevezik át. A megállapodást még jóvá kell hagynia a két parlamentnek, Macedóniában pedig ősszel népszavazást is tartanak. Ciprasz az aláírási ceremónián azt mondta: "történelmi felelősségünk van abban, hogy ez a megállapodás ne maradjon függőben, biztos vagyok abban, hogy véglegesíteni tudjuk majd". A megállapodás lehetővé teszi, hogy Macedónia elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, és várhatóan a NATO is hamarosan felveszi az országot a tagjai közé. Ezeket eddig a görögországi vétó akadályozta meg. Macedónia 1991-ben lépett ki a szocialista Jugoszláviából. Görögország északi tartományát Makedóniának hívják, és a területet macedónok is lakják. Görögország sokáig a létezésüket sem ismerte el. Athén közel három évtizedig arra hivatkozott, hogy a szomszédos állam elnevezése a területi követelések előjele.